Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Стрибки у воду

Збірна України стала 9-ю у фіналі змішаних командних змагань на етапі Кубку світу у Гвадалахарі

Олександр Булава — 5 квітня 2025, 11:12
Збірна України стала 9-ю у фіналі змішаних командних змагань на етапі Кубку світу у Гвадалахарі

Збірна України виступила у фіналі змішаних командних змагань на першому етапі Кубку світу зі стрибків у воду, який триває у мексиканській Гвадалахарі.

"Синьо-жовтих" представляли Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа. Українці за свої виступи набрали 345.80 бали та посіли дев'яте підсумкове місце.

Напередодні Олексій Середа та Марк Гриценко вийшли у фінал особистих змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.

Читайте також :
Фото Україна на Кубку світу: новий напарник Середи та амбіції Болюха на трампліні

Нагадаємо, напередодні у Києві пройшов особистий чемпіонат України, де і визначалися спортсмени на етап Кубку світу у Гвадалахарі.

Стрибки у воду

Стрибки у воду

Середа та Гриценко вийшли у фінал стрибків у воду на етапі Кубку світу
Лискун не змогла пройти у фінал стрибків у воду на етапі Кубка світу
Україна на Кубку світу: новий напарник Середи та амбіції Болюха на трампліні
Середа – про відновлення після травми, конкуренцію з китайцями та батька в Національній гвардії
Визначився склад збірної України зі стрибків у воду на Кубок світу

Останні новини