Збірна України стала 9-ю у фіналі змішаних командних змагань на етапі Кубку світу у Гвадалахарі
Збірна України виступила у фіналі змішаних командних змагань на першому етапі Кубку світу зі стрибків у воду, який триває у мексиканській Гвадалахарі.
"Синьо-жовтих" представляли Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа. Українці за свої виступи набрали 345.80 бали та посіли дев'яте підсумкове місце.
Напередодні Олексій Середа та Марк Гриценко вийшли у фінал особистих змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.
Нагадаємо, напередодні у Києві пройшов особистий чемпіонат України, де і визначалися спортсмени на етап Кубку світу у Гвадалахарі.