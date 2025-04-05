Збірна України стала 9-ю у фіналі змішаних командних змагань на етапі Кубку світу у Гвадалахарі

Збірна України виступила у фіналі змішаних командних змагань на першому етапі Кубку світу зі стрибків у воду, який триває у мексиканській Гвадалахарі.

"Синьо-жовтих" представляли Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа. Українці за свої виступи набрали 345.80 бали та посіли дев'яте підсумкове місце.

Напередодні Олексій Середа та Марк Гриценко вийшли у фінал особистих змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.

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Нагадаємо, напередодні у Києві пройшов особистий чемпіонат України, де і визначалися спортсмени на етап Кубку світу у Гвадалахарі.