Вашингтон з рекордом Овечкіна переграв Чикаго, Детройт розібрався з Кароліною у НХЛ

У ніч на 5 квітня відбулось три матчі у межах Національної хокейної ліги.

Вашингтон у домашньому поєдинку розібрався з Чикаго. Дублем у складі Кепіталс відзначився Олександр Овечкін, для якого це були 893-тя і 894-та шайби за кар'єру в регулярних чемпіонатах НХЛ. Цим він повторив рекорд легендарного канадця Вейна Грецкі у матчах регулярного чемпіонату.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

5 квітня

Вашингто – Чикаго 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Детройт – Кароліна 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

Айлендерс – Міннесота 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Раніше повідомлялося, що помер чемпіон світу та дворазовий призер Олімпіади Їржі Кохта.