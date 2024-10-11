Будує сильну команду: Ахметов – про роботу Пушича в Шахтарі

Президент Шахтаря Рінат Ахметов задоволений роботою головного тренера Маріно Пушича.

Цитує функціонера пресслужба донецького клубу.

"У сезоні-2023/24 у Шахтар прийшов новий головний тренер – Маріно Пушич. Ми повірили в цього наставника та його ідеї – і ми не помилилися.

Маріно Пушич та його тренерський штаб будують сильну команду, яка гідно представляє країну на європейській арені, а за підсумками сезону здобула золотий дубль – виграла чемпіонський титул та Кубок України. Це наше друге поспіль чемпіонство після початку повномасштабної війни, і тому ці досягнення є тим ціннішими для нас", – сказав Ахметов.