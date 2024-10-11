Ахметов: Переконаний, що ми будуємо найсильніший Шахтар в історії

Президент Шахтаря Рінат Ахметов звернувся до вболівальників.

Його промова традиційно відкрила річний звіт, який традиційно публікується 11 жовтня – в день, коли загинув попередній президент клубу Ахать Брагін, а Ахметов став його наступником.

"Чемпіонство цього сезону було б неможливим без наших уболівальників. На жаль, ми не можемо грати на повних стадіонах, але команда завжди відчуває енергію та підтримку мільйонів своїх прихильників. Я впевнений, що попереду на нас чекає ще багато трофеїв, і майбутні перемоги ми зможемо відсвяткувати разом із нашими вболівальниками.

А ці перемоги обов’язково будуть. Мені подобається наша команда – молода, амбітна, готова до боротьби та нових досягнень. Я переконаний, що ми будуємо найсильніший Шахтар в історії нашого клубу. Я вірю в цю команду, вірю в нашого тренера, вірю в менеджмент клубу і вважаю, що разом ми досягнемо великого успіху ", – сказав Ахметов.

Згідно з річним звітом, за минулий сезон Шахтар заробив 2 мільярди 823 мільйони гривень, а також сплатив 408 млн грн податків. Нагадаємо, минулого сезону "гірники" здобули золотий дубль – чемпіонат і Кубок України. В Лізі Європи донеччани зупинилися на стадії 1/16 фіналу.