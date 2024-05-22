Український режисер отримав престижну телевізійну нагороду за серіал про Шахтар

Документальний серіал про Шахтар "Football must go on", знятий українським режисером Володимиром Мулою та британцем Алексом Ґейлом на замовлення Paramount+, отримав нагороду Sports Emmy Awards.

Ця премія є телевізійним аналогом Оскара та вручається за найкращий американський спортивний телепроєкт. Вона підпорядковується "Еммі" — найвищій телевізійній нагороді Америки.

The #SportsEmmys Award for Outstanding Documentary Series – Serialized goes to Football Must Go On (@paramountplus). pic.twitter.com/9oUsTH7RX0 — Sports Emmys (@sportsemmys) May 22, 2024

Серіал "Football must go on" розповідає про фізичний та психологічний стан українських футболістів донецького Шахтаря у період їхньої участі в Лізі чемпіонів на тлі війни, що руйнує країну.

"Насправді це велика перемога для України, тому що ніхто не вірив, навіть з топових американських продюсерів, що в такій складній номінації, де стоять дуже потужні проєкти, як серіал про Формулу-1, віддадуть перемогу саме нам. І це була дійсно приємна несподіванка, що проєкт про Україну, в такий непростий для країни час, переможе. В такий непростий час нас підтримали. Я вітаю всіх українців, вітаю наших хлопців на передовій. Це дуже класна історія, яка не просто мотивує, а й показує, що про Україну не забули, про Україну пам'ятають і підтримка України у світі є абсолютно на всіх фронтах" — сказав Мула в ексклюзивному коментарі Чемпіону.

У номінації «Outstanding documentary series – serialized» робота Мули обійшла "Formula 1: Drive to Survive", "Quarterback" від Netflix, "Monster Factory" від Apple TV та роботу HBO Max "Hard Knocks".

Зазначимо, що в доробку Володимира Мули також є спортивні фільми "Нація футболу" та ЮКІ (історія 10 вихідців з України, які стали володарями Кубка Стенлі).