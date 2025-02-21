Аграрії, магнати, регіонали. Хто керує українським футболом

Вже цього тижня візьме старт чемпіонат України з футболу. Хоч би які складні часи переживала наша країна, Українська Прем'єр-ліга проводиться, а футбол продовжує залишатися найдорожчою іграшкою для вітчизняних бізнесменів.

Ми вирішили коротко розповісти про кожного з босів Прем'єр-ліги – і спробувати зрозуміти, що мотивує людей навіть під час війни вкладатись у професійний спорт.

Інгулець

Ім'я: Олександр Поворознюк

При владі*: з 2013

Рекордна покупка: – (лише вільні агенти)

Рекордний продаж: Артем Смоляков (0,15 млн євро, 2023)

* – тут і надалі: мається на увазі влада саме в клубi

Олександр Поворознюк Facebook

Поворознюк – один із тих людей, які багаторазово збільшили свою впізнаваність під час повномасштабної війни. У перші ж тижні його кліп із нецензурним закликом президенту України переглянули та послухали мільйони людей. Творіння людини на прізвисько "Папа" стало одним із символів початку війни: зробленим на колінці, але дуже емоційним та з однозначним посилом.

При цьому у футбольних колах Поворознюк вирізнявся давно. "Тато", який зробив статки на аграрному бізнесі, подарував селу Петровому Кіровоградської області клуб вищої ліги, який сам і заснував. Керує командою Поворознюк так само надемоційно: дозволяв собі створювати клітку для фанатів суперника, загрожувати зняттям команди з чемпіонату, коли УПЛ не атестувала стадіон, ображати журналіста, який запитував про трансферні плани... Ані Бартулович та Ковалець на посаді головного тренера, ані, тим більше який-небудь гравець не в змозі відібрати у Поворознюка статус головної зірки клубу.

Читайте також : Місцевий князьок на селі або як перетворити хайп і піар у трабл та зашквар

Досягнення: вихід у фінал Кубку-2018/19

Чорноморець

Ім'я: Борис Кауфман

Капітал: 220 мільйонів доларів

При владі: з 2021

Рекордна покупка: Вандерсон (0,1 млн євро, 2022)

Рекордний продаж: Володимир Салюк (0,5 млн євро, 2024)

Борис Кауфман Forbes

Власник заводів, газет, пароплавів – чи майже. В активах одесита Кауфмана і журнал "Фокус", і тютюнові, й алкогольні, й готельні компанії – а в минулому він контролював компанію "Чорномортехфлот". Став олігархом за часів Януковича, та й до Ради приїздив в компанії його сина Олександра. Щоправда, вже після повномасштабного вторгнення йому довелося побувати і в СІЗО – і вийшов він лише після виплати застави 129 мільйонів гривень, які призначив Вищий антикорупційний суд України.

Чорноморцю про такі суми залишається лише мріяти. Мабуть, зараз це найпроблемніший клуб УПЛ: склад майже повністю сформований орендованими гравцями, а підписати гравців на контракт собі клуб дозволити не може. Купуючи клуб за лічені місяці до 24.02.2022, Кауфман мав набагато амбітніші плани – але зараз йому, очевидно, не до футболу. Інсайдери у грудні 2024-го заявляли про можливий продаж клубу.

Оболонь

Ім'я: Олександр Слободян

Капітал: 120 мільйонів доларів

При владі: з 1999

Рекордна покупка: Денис Теслюк (0,35 млн євро, 2024)

Рекордний продаж: Ігор Краснопір (0,7 млн євро, 2024)

Олександр Слободян Forbes

Ще минулого століття пивний концерн вирішив взяти під своє крило київський футбольний клуб. Тоді ж президентом Оболоні став Слободян, який утримує цю посаду досі. З однією поправкою: 2012-го одна Оболонь припинила існування, а інша з'явилася. Втім, на повноваженнях Слободяна це ніяк не далося взнаки.

Амбіції клубу визначаються тим, наскільки успішно почувається концерн. Втім, саме заможною Оболонь не була ніколи. Клуб органічно почувається в амплуа "жити скромно, обходитися тими гравцями, хто не потрібен амбітному нікому". Виходить непогано: Ігоря Краснопіра, якого "пивовари" знайшли в аматорських турнірах, клуб влітку продав у Рух за 700 тисяч євро.

Досягнення: 14-е місце у сезоні-23/24 для цієї Оболоні, 6-е місце у сезоні-2003/04 для минулої

ФК Лівий Берег

Ім'я: Микола Лавренко

При владі: з 2017

Рекордна покупка: – (лише вільні агенти)

Рекордний продаж: – (лише вільні агенти)

Микола Лавренко та Віталій Первак ФК Інгулець

Бос "лелек" – рідкісний приклад президента, який прийшов в УПЛ вже з другою командою. Олександрія, коли вона ще була Поліграфтехнікою, виходила до вищої ліги саме під керівництвом Лавренка. Тоді (він продав клуб у 2013-му) вона вирішувала скромніші завдання, але тоді й конкуренція була набагато вищою.

Повернувся у футбол Лавренко у тандемі не з кимось, а з Миколою Павловим: легендарний тренер має посаду почесного президента клубу. Як і в Олександрії, Лавренко намагається грати суто українським складом, обходитися скромними ресурсами. Його цитата перед дебютом у вищій лізі:

"З грошима і дурень тобі команду збудує. Спробуй збудувати, коли їх немає".

Звідки гроші? У 2003-05 рр.. очолював Державну податкову адміністрацію у Вінницькій області, після цього очолив ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна», велику енергетичну компанію.

Досягнення: вихід в УПЛ у 2024 році

Ворскла

Ім'я: Костянтин Жеваго

Капітал: 1,3 мільярда доларів

При владі: з 2004

Рекордна покупка: Адерінсола Есеола (0,8 млн євро, 2021)

Рекордний продаж: Дмитро Різник (3 млн євро, 2023)

Костянтин Жеваго ФК Ворскла

Новачок списку людей під санкціями РНБО. 13 лютого на Жеваго були накладені санкції, які мають на увазі блокування активів – тож, можливо, найближчим часом на великі зміни чекають і Ворсклу.

Втім, Костянтин Валентинович останніми роками мав звикнути до роботи під тиском. Навіть за час після повномасштабного вторгнення він зіткнувся з такими подіями, як:

затримання у Куршевелі; суд про його екстрадицію; відмова екстрадиції із Франції; заочний арешт в Україні.

І нічого, на тлі цього Ворскла і в єврокубки виходила, і, за сучасними мірками, просто шикувала. Витратити на трансфери понад мільйон євро влітку 2022-го – дивовижна розкіш, а полтавці і на зарплати Скрипнику та компанії не скупилися.

Нехай Жеваго і народився на території країни-терориста, а його юність пройшла на Запоріжжі, як бізнесмен він плоть від плоті Полтавщини. І його компанія Ferrexpro видобуває залізняк в даному регіоні, і починав, ще в минулому столітті, з заступника голови ради ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат". За ці 20 років він приніс полтавським фанатам чимало позитивних емоцій – питання в тому, що буде далі.

Досягнення: виграш Кубку України-2008/09, третє місце у чемпіонаті-2017/18

Колос

Ім'я: Андрій Засуха

При владі: з 2012

Рекордна покупка: Арінальдо Ррапай (0,55 млн євро, 2024)

Рекордний продаж: Кирило Фесюн (2,7 млн ​​євро, 2024)

Ще один аграрний клуб. Андрій Засуха як створив у Ковалівці команду, так і дотягнув її до участі у єврокубках. Масштаб Колоса більший за масштаб Інгульця: і стадіон давно добудований, і команда займає місця набагато вище.

Андрій Засуха та його дружина ФК Колос

Сімейство Засух побудувало під Києвом проект, порівняно з яким тьмяніють будь-які потьомкінські села. Анатолій був губернатором Київської області ще за часів президентства Кучми, Тетяна двічі обиралася до Верховної Ради від Партії регіонів. Разом вони створили агропідприємство "Світанок", який був одним із головних у країні – та й Ковалівку розвинули на заздрість багатьом:

Футбольний клуб, яким керує син Анатолія та Тетяни Андрій Засуха – реклама Ковалівки. Завдяки ньому про поселення Київської області дізналися сотні тисяч людей. Але останнім часом на цьому небі з'явилися хмари. Згідно з незалежними розслідуваннями, у президента Колоса російський паспорт. Ну а те, що Анатолій Засуха 2002-го року отримував "орден дружби" з рук Володимира Путіна, а Тетяна Засуха обиралася до Ради від Партії регіонів – просто факт їхніх біографій.

ЛНЗ

Ім'я: Віктор Кравченко

Капітал: 110 мільйонів доларів

При владі: з 2020

Рекордна покупка: Олександр Драмбаєв (0,5 млн євро, 2024)

Рекордний продаж: – (лише вільні агенти)

Віктор Кравченко ФК ЛНЗ

Тут все дуже очевидно. Команду Лебединського насіннєвого заводу спонсорує Лебединський насіннєвий завод – навіть переїзд до Черкас не став приводом міняти назву. Для сімейства Кравченка це династійна справа: ще дід Віктора Кравченка-молодшого Віктор Кравченко-старший урізноманітнював продукцію ЛНЗ.

Всього 5 років тому ця команда грала в аматорах, але зараз, очевидно, справи у бізнесу йдуть добре, оскільки клуб може придбати стільки легіонерів.

Досягнення: сьоме місце у чемпіонаті-2023/24

Верес

Ім'я: Іван Надєїн

При владі: з 2019

Рекордна покупка: Самуель Нонго (0,1 млн євро, 2024)

Рекордний продаж: Яго Сікейра (0,35 млн євро, 2025)

Іван Надєїн Власник Вереса Іван Надєїн

Один із піонерів на ринку біопалива України, Надєїн у свої 42 роки – практично наймолодший президент ліги. Молодшi за нього лише Засуха та Кравченко, але вони свої активи швидше успадкували, ніж очолили. Вже у 28 років він заснував компанію "Укртепло", яка намагалася замінити газ на альтернативні джерела енергії. Одна з біогазових станцій, що належать Надєїну, розташована саме в Рівному, який представляє Верес – цим, мабуть, і обумовлений вибір футбольного активу.

Керує своїм активом Надєїн теж не так, як "ветерани" своїми. Він не боїться експериментувати: наприклад, знімати серіал "Футболіст", з допуском камер до роздягальні навіть у перервах матчів, або випускати серію інтерв'ю, в яких сам Надєїн розмовляє з іншими президентами клубів. Іван Олексійович мріє про ідеї самоокупності та акціонерного товариства – настільки, що навіть на резервній формі Вереса написані імена всіх акціонерів клубу.

Верес

Що на виході? Фінансові результати за минулий рік чекати ще рано, але у 2023-му доходи клубу становили 94 мільйони гривень, а витрати перевищили 115. Є, м'яко кажучи, що покращувати, але видно, що клуб намагається заробити на всіх фронтах: 41 мільйон доходів на спонсорстві – великий успіх для української провінції. Ще одна річ, яку складно виразити цифрами, але яка помітна кожному, хто включає матчі Вереса: стадіон команди за атмосферою один із найкращих у лізі.

Зоря

Ім'я: Євген Гєллєр

При владі: з 2009

Рекордна покупка: Богдан Михайліченко (1 млн євро, 2019)

Рекордний продаж: Андрій Лунін (8,5 млн євро, 2018)

Євгеній Гєллєр ФК Зоря

Колись він був головою бюджетного комітету Верховної ради, а "Економічна правда" характеризувала його функції як "контролер партійної каси". Це було за часів безроздільної влади Партії регіонів – і з того часу Гєллєр у впливі втратив.

У 2014 році Зоря втратила дім, базу, ядро вболівальників – але в позиціях у турнірній таблиці лише придбала. До початку війни клуб не ставив перед собою інших цілей, окрім як не вилетіти з вищої ліги – потім почав регулярно грати в єврокубках. І, звичайно, Гєллєр не став витрачати якісь величезні гроші: Зоря просто скористалася моментом, коли десяток команд вищої ліги або розформувалися, або відкотилися на кілька рівнів нижче.

Зоря – чи не єдина команда УПЛ, яка прибутками від продажів своїх футболістів заробляє гроші на своє існування. Добре десятиліття луганці чудово збирали тих гравців, які не потрібні Шахтарю та Динамо, брали з ними 3-5 місця – і, по-перше, заробляли гроші в єврокубках, а по-друге, дорого продавали гравців.

Окрім фантастичного продажу воротаря в Реал, у списку трансферних удач луганчан набагато скромніші, але все одно гідні переходи Русина в Сандерленд, Герреро та Караваєва в Динамо (всі троє – ціною по 2,5 мільйона), Батагова в Трабзонспор (1,83 мільйона), Бонавентуре в Брюгге (1,4 мільйона).

Щоправда, останні пару сезонів клуб не такий успішний: не виходить і навіть не бореться за єврокубкову зону. Чи знайдеться охочий підсилитись Джорданом?

Досягнення: третє місце в сезонах-2016/17, -2019/20, -2020/21 та -2022/23

Рух

Ім'я: Григорій Козловський

При владі: з 2009

Рекордна покупка: Ігор Краснопір (0,7 млн євро, 2024)

Рекордний продаж: Ігор Краснопір та Олексій Сич (кожен – 1 млн євро, 2025)

Григорій Козловський ФК Рух

Де-юре колишній директор та співвласник ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика" завдяки Руху проклав шлях до Львова. Власником Руха – на той момент аматорської команди – він, як уже зазначено вище, став 2009-го. Ще до аматорських ліг Рух переманював таких зірок, як Шацьких і Алієв; згодом Рух (Винники) перетворився на Рух (Львів), а у 2020-22 рр.. Козловський був депутатом львівської міськради.

Козловський серйозно вклався в інфраструктуру, поступаючись хіба Шахтарю та Динамо. Молодіжна команда Руха ставала чемпіоном України, обігравала міланський Інтер – і це був не той випадок, коли гравці блиснули на юніорському рівні, а потім зникли. Навпаки, академія клубу виховала команду, яка показала повну боєздатність на рівні вищої ліги: шосте місце минулого сезону клуб зайняв майже винятково вихованцями.

До останнього часу Козловський виглядав одним із найамбіційніших президентів ліги. На жаль, нещодавно Рух вирішив стати своєрідною "фермою" для Карпат.

Читайте також : Фото Клуб фанів Карпат та куточок Бразилії в Україні, або Попередні спроби створити у Львові другу футбольну команду

Карпати

Ім'я: Володимир Матківський

При владі: з 2020

Рекордна покупка: Ігор Краснопір та Олексій Сич (кожен – 1 млн євро, 2025)

Рекордний продаж: Максим Мельниченко (0,3 млн євро, 2024)

Володимир Матківський

Акціонерне товариство "Радехівський цукор" – найбільший виробник цукру в Україні. Кожен третій кілограм у 2024 році вироблявся компанією Матківського! І його власник грошей на дітище не шкодує: гендиректор клубу Андрій Русол у недавньому інтерв'ю визнав, що за бюджетом Карпати явно поступаються лише Динамо, Шахтарю та Поліссю. Бюджет Карпат, за його словами, лавірує між 5 та 10 мільйонами євро.

Після виходу до вищої ліги клуб одразу закупився легіонерами, але тепер, як бачимо, звернув увагу й на внутрішній ринок.

Полісся​

Ім'я: Геннадій Буткевич

Капітал: 530 мільйонів доларів

При владі: з 2021

Рекордна покупка: Факундо Батіста (1,75 млн євро, 2025)

Рекордний продаж: Артем Смоляков (2 млн євро, 2025)

Геннадій Буткевич ФК Полісся

Одна абревіатура, язик робить три маленьких кроки: АТБ. Наймасштабніша мережа супермаркетів України має трьох співвласників, але навіть третини від прибутків такої мережі достатньо, щоб шикувати в сучасній УПЛ.

А Буткевич саме шикує. Складно інакше схарактеризувати контракт із Усиком (це ж які гроші потрібно відвалити людині з десятками мільйонів доларів доходу за одну присутність у заявці?); будівництво нового стадіону, хоча "Центральний стадіон" у Житомирі було добудовано лише 4 роки тому; найняття у пресслужбу Олександра Денисова; випуск книги до 65-річчя клубу... І, звісно, трансфери, трансфери, трансфери.

За ті півтора року, які пройшли після виходу команди до вищої ліги, Полісся заплатило гроші за 20 (!) різних футболістів. Це при тому, що до клубу та вільними агентами переходили такі гравці, як Бабенко, Волинець, Лєднєв. Звичайно ж, усі новачки грати не можуть – і тому Полісся за ці півтора року двічі змінювало тренерів та й стартовий склад поновило, по суті, повністю. Успіхи на полі, звичайно, є, але є багато осічок. Хоча для Буткевича, ймовірно, кожна з трьох перемог над Шахтарем була схожою на трофей.

Досягнення: четверте місце в сезоні-2023/24

Кривбас

Ім'я: Костянтин Караманіц

При владі: з 2020

Рекордна покупка: Іван Дібанго (0,5 млн євро, 2023)

Рекордний продаж: Данило Безкоровайний (0,9 млн євро, 2024)

Костянтин Караманiц ФК Кривбас

Караманiц – засновник компанії "Рудомайн", яка видобуває руду у тому самому Криворізькому басейні, що дав назву футбольному клубу. Але, звісно, просто смішно пов'язувати останні успіхи Кривбасу саме з ним. Навіть Вернидуб із ЗСУ ніколи до Кривбасу не приїхав би, якби не Володимир Зеленський.

"Я нашому Юрію Корявченкову поставив завдання, він зараз говорить із федерацією, щоб таки у Кривому Розі Кривбас повернути. Навіть не лише тому, що ми із Кривбасу. Просто неправильно закривати клуби" – сказав гарант у 2020-му році.

Після цього провінційний ФК Гірник із другої ліги перейменували на Кривбас, Караманіц став його президентом – і клуб отримав достатнє фінансування, щоб вийти в УПЛ і там боротися за високі місця. Ну а 2021-го Державна служба геології та надр України дала "Рудомайну" спецдозвіл, завдяки якому компанія Караманіца збільшила обсяг видобутку руди.

Досягнення: третє місце у сезоні-2023/24

Шахтар

Ім'я: Рінат Ахметов

Капітал: 4 мільярди доларів

При владі: з 1996

Рекордна покупка: Бернард (25 млн євро, 2013)

Рекордний продаж: Михайло Мудрик (70 млн євро, 2023)

Рінат Ахметов Фонд Ріната Ахметова

Чи потрібно щось говорити? Якщо ви українець, ви чули про цю людину багато разів. Ахметов на піку розвитку бізнесу мав активи, які перевищували 20 мільярдів доларів. З початком війни вартість його компаній сильно знизилася, але коли ми говоримо про бізнесмена такого рівня, то його успішність корелює з успішністю країни як такої. ДТЕК, SCM, Метінвест приносять Ахметову величезний прибуток, але також формують сотні тисяч робочих місць. Від втрати Азовсталі Ахметов, звичайно, втратив скількись мільярдів, але десятки тисяч простих людей втратили життя та житло.

Шахтар за масштабами цілком відповідає фінансовій імперії свого боса. Великою командою він був і в дев'яності, але навіть чемпіонство, не кажучи про єврокубки, не вигравав жодного разу. При Ахметові клуб побачив і Кубок УЄФА, і гравців збірної Бразилії, і безліч українських титулів. Навіть у наші складні часи клуб купує гравців за десятки мільйонів євро – мабуть, дуже хоче порадувати боса до 30-річчя приходу до Шахтаря.

При цьому "гірники" багато й заробляють. 70 мільйонів євро за Мудрика – сума не остаточна, різні успіхи гравця зокрема та Челсі загалом можуть збільшити суму виплат до 100 мільйонів. Згідно з фінансовим звітом клубу за минулий сезон, клуб заробив 2,82 мільярда гривень – 1,92 мільярда з них склали призові від ФІФА та УЄФА. 408 мільйонів гривень Шахтар заплатив податками.

Досягнення: Кубок УЄФА-2008/09, 15 чемпіонств (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2022/23, 2023/24), 13 Кубків (1996/97, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08, 2020/11 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2023/24) та 9 Суперкубків (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021) України

Олександрія

Ім'я: Сергій Кузьменко

При владі: з 2013

Рекордна покупка: Валерій Лучкевич (0,25 млн євро, 2019)

Рекордний продаж: Валерій Бондаренко (0,6 млн євро, 2019)

Сергій Кузьменко ФК Олександрія

А ось і людина, якій продав клуб Лавренку 2013-го. Футбольні клуби Кузьменка збігаються ім'я з його активами. Якщо в нульові він володів футбольним клубом УкрАгроКом і був директором товариства з таким самим ім'ям, то зараз одночасно президент Олександрії та мер зрозуміло, якого міста. Саме з УкрАгроКомом Кузьменко об'єднав ПФК Олександрія, відкинувши у новоствореному клубі букву "П" в абревіатурі.

Кузьменко – ще один аграрій, це не дуже цікаво. Набагато цікавіше, у зв'язку з чим він у 2013-му виявився впливовішим і успішнішим за Лавренка. Кузьменко був депутатом Партії регіонів, голосував за диктаторські закони під час революції гідності – а кропивничани звинувачують його навіть в організації Антимайдану, доставці "тітушок". Це, втім, не завадило Кузьменку на виборах мера Олександрії перемогти ще в першому турі, набравши 57,21% голосів.

Кузьменко на Антимайдані

Досягнення: третє місце у сезоні-2018/19

Динамо

Ім'я: Ігор Суркіс

Капітал: 260 мільйонів доларів (в обох братів на 2021 рік)

При владі: з 2002

Рекордна покупка: Дьємерсі Мбокані (11 млн євро, 2013)

Рекордний продаж: Андрій Ярмоленко (25 млн євро, 2017)

Ігор Суркіс ФК Динамо Київ

І ще одна людина з категорії "представлення не потребує". Іноді здається, що братів Суркісів поставили до Динамо, щоб сконцентрувати весь негатив (якого навколо найпопулярнішого клубу країни завжди багато) на конкретних персонажах. Зв'язки з Медведчуком, членство в ОПЗЖ, скандал із шубами, сірі схеми із зарплатами Динамо, безліч "просто" помилок у трансферах та призначеннях тренерів – босів Динамо є, за що ненавидіти. Звичайно ж, брати тримають владу у клубі довше, але у 1993-2002 рр.. президентом був Григорій Суркіс.

Але навіть Дамблдор визнавав, що любов сильніша за все. І завдяки Суркісам Динамо через десятиліття все ще тримається в топ-2 чемпіонату України, постійно грає в єврокубках, привозить гостей на розкішний Олімпійський, має у своєму розпорядженні чудову академію, гравців з яких буквально розбирають клуби АПЛ – і має хороші шанси навесні взяти тридцяте чемпіонство. Це все здається нормою для клубу з такими історією та масштабом – але, як ми бачимо, зникнення інтересу того ж таки Коломойського то до одного клубу, то до іншого, призводило до їхнього розформування, і черги з охочих прикупити Кривбас, Волинь, Дніпро не вишиковувалися.

Суркіс любить клуб, підтримує його навіть у надскладні часи – і за це заслуговує якщо не взаємної любові, то поваги.

Досягнення: 7 чемпіонств (2002/03, 2003/04, 2006/07, 2008/09, 2014/15, 2015/16, 2020/21), 8 кубків (2002/03, 2004/2006, 2014/15, 2019/20, 2020/21) та 9 Суперкубків (2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020) України