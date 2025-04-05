Жирона Циганкова прийме Алавес, Реал Луніна зустрінеться з Валенсією у 30 турі Ла Ліги

У суботу, 15 березня, відбудуться ігри 30 туру іспанської Ла Ліги з футболу.

Жирона, за яку виступає Віктор Циганков, прийматиме Алавес. До матчу команда українця підходить із серії з чотирьох поразок та трьох нічиїх, їх остання перемога датована 2 лютим над Лас-Пальмасом (2:1).

Мадридський Реал на "Сантьяго Бернабеу" зіграє з Валенсією. Гру пропустить основний голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа. Також під питання участь українця Андрія Луніна, який зазнав пошкодження у кубковому протистоянні з Реал Сосьєдадом.

Лідер чемпіонату Барселона прийме Бетіс. Наразі каталонці на 3 очки випереджають другий Реал та на 9 пунктів мадридський Атлетико.

Розклад матчів Ла Ліги

15:00 Жирона – Алавес

17:15 Реал Мадрид – Валенсія

19:30 Мальорка – Сельта Віго

22:00 Барселона – Бетіс

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Еспаньйол на виїзді розгромив Райо Вальєкано.