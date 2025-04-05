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Ексгравець Шахтаря відмовився переходити в Барселону

Олег Дідух — 5 квітня 2025, 10:46
Ексгравець Шахтаря відмовився переходити в Барселону
Додо
ФК Фіорентина

Колишній захисник донецького Шахтаря Додо, який зараз виступає за Фіорентину, відмовився переходити в Барселону.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

За інформацією ресурсу, іспанський клуб зробив попередню пропозицію Додо та провів переговори з керівництвом Фіорентини. Проте сам 26-річний бразилець відмовився переходити в Барселону.

Додо хоче залишитися у Фіорентині, йому дуже подобається місто та команда. При цьому, проблемою є контракт гравця, який діє до літа 2027 року. Фіорентина зробила першу пропозицію щодо нової угоди, проте вона не задовольнила фінансові апетити захисника.

У поточному сезоні Додо провів 38 матчів за Фіорентину в усіх турнірах і відзначився у них 4 асистами. Трансферна вартість бразильця оцінюється в 22 мільйони євро.

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