Ексгравець Шахтаря відмовився переходити в Барселону

Колишній захисник донецького Шахтаря Додо, який зараз виступає за Фіорентину, відмовився переходити в Барселону.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

За інформацією ресурсу, іспанський клуб зробив попередню пропозицію Додо та провів переговори з керівництвом Фіорентини. Проте сам 26-річний бразилець відмовився переходити в Барселону.

Додо хоче залишитися у Фіорентині, йому дуже подобається місто та команда. При цьому, проблемою є контракт гравця, який діє до літа 2027 року. Фіорентина зробила першу пропозицію щодо нової угоди, проте вона не задовольнила фінансові апетити захисника.

У поточному сезоні Додо провів 38 матчів за Фіорентину в усіх турнірах і відзначився у них 4 асистами. Трансферна вартість бразильця оцінюється в 22 мільйони євро.