Тренер жіночої збірної України: Команда відпрацювала на 12 балів

Виконувач обов'язків головного тренера жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував результат першого очного матчу з Чехією у Лізі націй. "Синьо-жовті" здобули мінімальну перемогу (1:0) та очолили групу.

Слова наставника наводить "Суспільне Спорт".

"Позитивні емоції. Перед грою і в перерві казали дівчатам, що треба терпіти. Коли в першому таймі не вдавалося чітко виходити в атаку, [розуміли], що ці моменти у нас будуть і реалізуємо їх. Команда відпрацювала на 12 балів. Я задоволений всіма дівчатами, їхньою роботою.

Важка гра в плані об'єму роботу, переміщень. Але дівчата — молодці, впоралися. Величезний обсяг роботи виконали. Перемоги – це позитив для всієї країни. Так, Чехія агресивніше грала після гола, більше вперед почали грати й випустили нападниць. Перелаштувалися у перерви на три захисниці", – сказав Пятенко.

Наступний матч жіноча збірна України проведе на виїзді також проти Чехії. Гра відбудеться у вівторок, 8 квітня. Початок о 18:30 за Києвом.