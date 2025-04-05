Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

За крок до чемпіонства: Київ Кепіталз та Кременчук зіграють п'ятий матч фінальної серії

Олександр Булава — 5 квітня 2025, 10:58
За крок до чемпіонства: Київ Кепіталз та Кременчук зіграють п'ятий матч фінальної серії

Сьогодні, 5 квітня, відбудеться п'ятий матч фінальної серії між Кременчуком та Київ Кепіталз в межах чемпіонату України.

Зустріч відбудеться на льодовій арені "Шалет" у Києві. Наразі рахунок у серії 3:1 на користь столичного колективу. Стартовий свисток зустрічі заплановано на 13:00 за київським часом.

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Тож Кепіталз сьогодні будуть мати шанс вперше в історії стати чемпіоном України.

Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другій зустрічі Кременчук зрівняв рахунок у серії. У третьому матчі Кепіталз змогли в результативному поєдинку вирватись вперед, також столичний колектив забрав четверту гру.

В прямому етері третій матч фіналу транслюватиме Youtube-канал Setanta Sports та сайт "Чемпіон".

Раніше повідомлялось, що воротар Кременчука встановив історичне досягнення чемпіонатів України.

Кременчук Київ Кепіталз Чемпіонат України з хокею

Київ Кепіталз

Київ Кепіталз здолав Кременчук у четвертій грі фінальної серії: огляд матчу
Провели гру без характеру, без азарту: Єдапін – про поразку від Київ Кепіталз
Шахрайчук прокоментував важливу перемогу над Кременчуком у четвертому матчі фінальної серії
Київ Кепіталз обіграв Кременчук і збільшив перевагу в фінальній серії
Київ Кепіталз та Кременчук зіграють четвертий матч фінальної серії

Останні новини