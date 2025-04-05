За крок до чемпіонства: Київ Кепіталз та Кременчук зіграють п'ятий матч фінальної серії

Сьогодні, 5 квітня, відбудеться п'ятий матч фінальної серії між Кременчуком та Київ Кепіталз в межах чемпіонату України.

Зустріч відбудеться на льодовій арені "Шалет" у Києві. Наразі рахунок у серії 3:1 на користь столичного колективу. Стартовий свисток зустрічі заплановано на 13:00 за київським часом.

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Тож Кепіталз сьогодні будуть мати шанс вперше в історії стати чемпіоном України.

Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другій зустрічі Кременчук зрівняв рахунок у серії. У третьому матчі Кепіталз змогли в результативному поєдинку вирватись вперед, також столичний колектив забрав четверту гру.

В прямому етері третій матч фіналу транслюватиме Youtube-канал Setanta Sports та сайт "Чемпіон".

Раніше повідомлялось, що воротар Кременчука встановив історичне досягнення чемпіонатів України.