Детройт вперше з 2019 року вийшов у плейоф НБА

Детройт приєднався до числа команд, які забезпечили собі участь у плейоф НБА поточного сезону. Таким чином, Пістонз зіграють у плейоф вперше з 2019 року.

В ніч з 4 на 5 квітня Детройт у матчі регулярного чемпіонату НБА на виїзді обіграв Торонто Репторз з рахунком 117:105. Це 43-тя перемога команди Джея Бі Біккерстаффа у поточному сезоні при 34 поразках.

Цей успіх дозволив Детройту забезпечити собі місце в шістці кращих Східної конференції та місце у плейоф. Пістонз зіграють в плейоф НБА вперше з 2019 року та сумарно лише втретє за останні 15 років.

Минулого року Детройт завершив регулярний чемпіонат із найгіршим результатом: 14 перемог і 68 поразок.

Нагадаємо, плейоф НБА сезону-2024/25 стартує 19 квітня.