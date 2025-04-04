Молодіжна збірна України отримала технічну поразку в матчі відбору на Євро-2025

Дівоча збірна України з футболу U-19 отримала технічну поразку в матчі другого раунду відбору чемпіонату Європи-2025 (WU-19) проти Австрії.

Про це повідомила очільниця комітету жіночого та дівочого футболу УАФ Анастасія Кліпаченко в коментарі для Суспільне Спорт.

Українки не змогли вчасно прибути на гру, яка мала відбутися в Англії в середу, 2 квітня. Річ у тім, що команді не видали вчасно британські візи, хоча всі необхідні процедури українська делегація виконала.

Виліт до Великої Британії мав відбутися ще 1 квітня. Два дні підопічні Олега Бортніка перебували в польському Кракові в очікуванні вирішення ситуації.

У підсумки українській збірній дозволили в'їзд до Великої Британії без фізичної наявності віз, однак до початку поєдинку вони не прибули.

Українська асоціація футболу звернулися до УЄФА з проханням щодо відкладення зустрічі на один день, втім керівний орган європейського футболу відповіла відмовою.

Українки після першої гри посідають третє місце в групі, яку необхідно виграти для виходу на континентальну першість. Зауважимо, що останнє місце у квартеті означатиме виліт у дивізіон B.



У межах групи А3 другого раунду відбору Євро-2025 (WU-19) у "синьо-жовтих" наступний матч заплановано з Бельгією (5 квітня) та Англією (8 квітня). Ігри пройдуть в англійському місті Бертон-апон-Трент на "St. George's Park".