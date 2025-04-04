ISU довічно дискваліфікував суддю через спробу впливу на оцінки української пари

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) довічно відсторонив українського суддю Юрія Балкова за спробу вплинути на результати юніорського Гран-прі з фігурного катання у Любляні у жовтні 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба ISU.

Розслідування показало, що Балков надсилав судді SMS із проханням підтримати українську пару Ірини Підгайної та Артема Коваля. У підсумку Підгайна та Коваль здобули перемогу в змаганнях.

Суддя, який отримав повідомлення, не відповів на нього та переадресував його технічному контролеру змагань, який своєю чергою сповістив про це віцепрезидента ISU.

5 березня 2025 року, під час усного слухання у справі в Мюнхені, Балков заперечив звинувачення, але визнав факт повідомлень.

25 березня ISU ухвалив рішення про довічне відсторонення Юрія Балкова. Інших трьох підозрюваних, а саме Олену Лісову (Україна), Есе Есена (Туреччина) та Роланда Мадеру (Швейцарія), було виправдано.

Зазначимо, що Балков раніше вже отримував дискваліфікацію за маніпуляції на Олімпіаді-1998 у Нагано.

Нагадаємо, в лютому 2025 року Коваль та Підгайна показали найкращий за 10 років результат України на юніорському чемпіонаті світу.