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ISU довічно дискваліфікував суддю через спробу впливу на оцінки української пари

Денис Шаховець — 4 квітня 2025, 12:50
ISU довічно дискваліфікував суддю через спробу впливу на оцінки української пари
Артем Коваль та Ірина Підгайна
Федерація фігурного катання України

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) довічно відсторонив українського суддю Юрія Балкова за спробу вплинути на результати юніорського Гран-прі з фігурного катання у Любляні у жовтні 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба ISU.

Розслідування показало, що Балков надсилав судді SMS із проханням підтримати українську пару Ірини Підгайної та Артема Коваля. У підсумку Підгайна та Коваль здобули перемогу в змаганнях.

Суддя, який отримав повідомлення, не відповів на нього та переадресував його технічному контролеру змагань, який своєю чергою сповістив про це віцепрезидента ISU.

5 березня 2025 року, під час усного слухання у справі в Мюнхені, Балков заперечив звинувачення, але визнав факт повідомлень.

25 березня ISU ухвалив рішення про довічне відсторонення Юрія Балкова. Інших трьох підозрюваних, а саме Олену Лісову (Україна), Есе Есена (Туреччина) та Роланда Мадеру (Швейцарія), було виправдано.

Зазначимо, що Балков раніше вже отримував дискваліфікацію за маніпуляції на Олімпіаді-1998 у Нагано.

Нагадаємо, в лютому 2025 року Коваль та Підгайна показали найкращий за 10 років результат України на юніорському чемпіонаті світу.

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