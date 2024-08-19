Запросив до себе в номер і понеслося: ведуча "Третього тайму" розповіла, як до неї чіплявся колишній пресаташе Шахтаря

Колишня ведуча програм "Інший футбол" і "Третій тайм" Анна Тесленко пригадала історію, як до неї почав чіплятися колишній пресаташе Шахтаря Руслан Мармазов.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Tribuna.com.

"Некоректна поведінка на гендерній основі, звісно, траплялася. Але якоїсь форми насильства від футболістів ніколи не зазнавала.

Але була історія з Русланом Мармазовим, який тоді був пресаташе Шахтаря. Зараз він, до речі, в Росії. Це було на зборах "гірників" у Туреччині. Ми домовлялися про зйомку заздалегідь. Приїхали, ніби все ок, сиділи, спілкувалися. Далі він попросив злити випуски, які я привезла на флешці.

Запросив до себе в номер. Двері зачинилися – і понеслося. Він же здоровенний, а я тендітна. Вирватися було складно. Вийти вдалось лише через мої погрози, що я зараз закричу. Я знала, що поряд живуть футболісти. Мерзенна ситуація.

Я ледь від того оговталася. За пару днів повернулась в розташування «Шахтаря», бо домовилась з футболістами про роботу. Вийшов Мармазов і сказав, що для мене команда закрита.

Той конфлікт вирішив Рінат Ахметов. Але ще на зборах я розказала це все Мірчі Луческу. Він, щоб залагодити цей триндець, навіть дав мені інтервʼю російською! Але Мармазов все ж заважав по роботі, не давав доступ.

В той рік канал ICTV був транслятором фіналу Кубка України. Шахтар виграє Кубок, у них починається коло пошани, в якому беру участь і я. І паралельно розповідаю Ахметову, що відбулось і що нам не дають тепер працювати з командою.

Ми зайшли в підтрибунне приміщення. Я бачила, він ледь стримував емоції. Тоді він покликав Сергія Палкіна і запитав з натяком, чи він в курсі, що у Шахтаря конфлікт з ICTV, та сказав, щоб це питання вирішили. Все владналося в момент. Але можете уявити, що я весь той час відчувала", — сказала Тесленко.