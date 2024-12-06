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Чисто та чесно: Моурінью різко відповів Гвардіолі на нагадування про кількість титулів АПЛ

Володимир Максименко — 6 грудня 2024, 17:07
Чисто та чесно: Моурінью різко відповів Гвардіолі на нагадування про кількість титулів АПЛ
Жозе Моурінью
Getty images

Жозе Моурінью прокоментував слова Жузепа Гвардіоли на адресу португальця про те, скільки той виграв титулів чемпіона Англії.

Слова наставника Фенербахче наводить Centre Goals.

"Він виграв шість трофеїв, а я три. Але я їх виграв чесно та чисто.

Я не хочу вигравати трофеї, розбираючись із 150 судовими позовами", - заявив Моурінью.

Нагадаємо, що за часів кар'єру в Англії Жозе тренував Челсі, із яким тричі ставав чемпіоном Англії та Манчестер Юнайтед, на чолі якого тріумфував у Лізі Європи, Кубку Ліги та Суперкубку Англії.

Із 2019 по 2021 рік Моурінью очолював Тоттенгем, із яким не зміг виграти жодного трофею.

Зараз 61-наставник тренує Фенербахче, із яким бореться за чемпіонство Туреччини.

Після 13 зіграних турів "канарки" розмістились на другій сходинці у турнірній таблиці Суперліги, маючи у своєму активі 32 очки.

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