Усик – суцільний жах для Британії, скальп Ф'юрі став шостим для українця в боях з англійцями

Перемога над Тайсоном Ф'юрі стала шостою для Олександра Усика над представниками Англії.

Українець переміг британця роздільним рішенням суддів і зібрав у себе всі найпрестижніші пояси світового боксу у важкій вазі.

А починалося все у Манчестері у 2018 році.

Видовищний нокаут в Манчестері

Влітку 2018 року Усик завдав нищівної поразки в Москві Мурату Гасієву і завоював звання абсолютного чемпіона в першій важкій вазі. Після оголошення суддівського рішення прямо у рингу українець отримав пропозицію від команди британця Тоні Белью. Тоні до цього двічі поспіль сенсаційно переміг технічним нокаутом земляка Девіда Хея, причому матч-реванш відбувся у травні 2018 року. Белью вже пообіцяв дружині завершити свою боксерську кар'єру, але перемога Усика, яка дозволила українцю об’єднати всі чотири чемпіонських пояси в крузервейті, надихнула Тоні повернутися в ринг на ще один бій. Промоутери боксерів Едді Гірн та Олександр Красюк швидко домовились про мегафайт, який відбувся 10 листопада 2018 року на 20-тисячній арені в Манчестері. Поєдинок був конкурентним, але у 8 раунді Усик видовищно відправив Тоні на канвас рингу, після чого суддя зафіксував перемогу українця технічним нокаутом. Цікаво, що на момент зупинки бою Белью перемагав за суддівськими оцінками, хоча це і не відповідало малюнку поєдинку. Після цього болючого нокауту Тоні завершив свою професійну боксерську кар’єру, а перед Усиком відкрилися нові горизонти - вже у рамках хевівейту. І рахунок в уявному змаганні Усик – Англія став 1:0.

Перемога над Чісорою

В наступному поєдинку Усик дебютував в хевівейті. В Чикаго українець переміг американця Чазза Візерспуна. І після цього поїхав до Лондона на зустріч з уродженцем Зімбабве Дереком Чісорою, який в 16 років разом з батьками переїхав до Великобританії. Цей бій відбувся завдяки домовленості про співпромоушен між українською К2 та британською Matchroom Boxing, яка була підписана разом з контрактом на бій Усик - Белью. Тоні, як і Чісора та Джошуа, мали контракти з Matchroom, тож ця співпраця відкрила Усику дорогу на ринок Туманного Альбіону. Спочатку поєдинок планувався в березні 2020 року, але через пандемію його перенесли на 31 жовтня. Олександр переміг Дерека за очками в присутності чинного чемпіона Ентоні Джошуа. Оцінюючи цей бій, британські та американські експерти боксу зійшлися на тому, що на Чісору Усика вистачило, а ось для перемоги над Джошуа цього рівня боксу буде недостатньо. А вже після поєдинку Джошуа – Усик дехто стверджував, що Олександр спеціально не продемонстрував всього свого арсеналу майстерності, щоб Джошуа не бачив великих ризиків для себе і погодився на бій з українцем.

Історична звитяга в Лондоні

Наступний бій став історичним для Усика. Українець приїхав до Лондона, де 25 вересня 2021 року на переповненому 70-тисячному Tottenham Hotspur Stadium зустрівся з чинним чемпіоном Ентоні Джошуа. На кону мегафайту стояли три чемпіонських титули - WBA, IBF, WBO. Доходи з бою ділилися в пропорції 80 на 20 на користь Джошуа, також в контракті був прописаний матч-реванш у випадку поразки британця. Ентоні вважався безперечним фаворитом. Але в Олександра була своя думка з цього приводу. Він впевнено переміг за очками, причому в 12 раунді українцю не вистачило буквально декількох секунд, щоб перед фінальним гонгом нокаутувати темношкірого британця. Це була блискуча історична перемога для Усика. А рахунок в нашому умовному змаганні Усик – Англія став 3:0.

Реванш. Rage on the Red Sea

Повномасштабне вторгнення в Україну Росії внесло свої корективи в дату наступного бою. Російські терористи навесні 2022 року ненадовго окупували Ворзель, де знаходився будинок Усика і навіть деякий час жили в ньому. Але невдовзі ЗСУ вигнали російські війська з Київщини і Олександр отримав дуже багато прохань від представників ЗСУ продовжити свою професійну боксерську кар’єру. У підсумку матч-реванш відбувся в Джідді (Саудівська Аравія) 20 серпня 2022 року і мав назву Rage on the Red Sea (Лють на Червоному морі). У цьому мегафайті Усику було набагато важче, ніж в попередньому поєдинку в Лондоні. Декілька разів після ударів Ентоні серця фанів Усика билися дуже швидко. Але в підсумку перемога за очками українця ані в кого не викликала питань. Крім Джошуа, у якого після оголошення суддівських оцінок стався нервовий зрив. Але Ентоні швидко взяв себе у руки, повернувся в ринг і перепросив за свою поведінку. Додамо, що команда Усика домовилася з організаторами бою про те, що податки зі свого гонорару Олександр сплатить в Україні, що є дуже рідкісним явищем. Адже майже завжди податки сплачуються в тій країні, де проходив бій. Значну частину своїх гонорарів за обидва бої з Джошуа Усик витратив на допомогу ЗСУ та українцям. А в нашому змаганні рахунок стає 4:0 на користь Усика.

Майже домашній Вроцлав

Після матчу-реваншу з Джошуа почалися переговори щодо організації бою Усик - Тайсон Ф’юрі. Попередньо поєдинок повинен був відбутися в Лондоні на легендарній 90-тисячній футбольній арені Вемблі навесні 2023 року. Але британець фактично зірвав переговори. Спочатку він сказав, що погодиться тільки на розділення доходів з бою у розмірі 70 на 30 на свою користь. Хоча, нагадаємо, Усик був чемпіоном за трьома провідними світовими боксерським версіям WBA, IBF, WBO, а Тайсон Ф’юрі лише за однією (WBC). Усик погодився на цю пропозицію, але своєю чергою виставив умову британцю пожертвувати мільйон фунтів стерлінгів на підтримку України. Але сторона Тайсона виставляла все нові умови й команда Олександра була вимушена вийти з переговорного процесу. У підсумку 26 серпня на 45-тисячному футбольному стадіоні у польському Вроцлаві відбувся бій проти обов’язкового претендента на титул WBA британця Даніеля Дюбуа. Усик виграв бій технічним нокаутом у 9-му раунді, а Дюбуа запам’ятався тільки ударом нижче пояса, який довго обговорювали в британських ЗМІ.

Рахунок у протистоянні Усик – Англія став 5:0. Так було до вчорашнього вечора.