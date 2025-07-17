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Шахтар розписав мирову з Ільвесом на шляху до другого раунду кваліфікації Ліги Європи

Олександр Булава — 17 липня 2025, 20:52
Шахтар розписав мирову з Ільвесом на шляху до другого раунду кваліфікації Ліги Європи
ФК Шахтар

Донецький Шахтар зіграв з фінським Ільвесом матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25.

Зустріч завершилась безгольовою нічиєю – 0:0.

Український клуб володів значною територіальною перевагою, комбінував та тримав у напрузі ворота суперника. У першому таймі нагоди відкрити рахунок були в Егіналду, Педріньйо та Бондаренка.

У другій половині Невертон пробивав у пусті ворота після пасу Шведа, однак удар бразильця в останній момент заблокував захисник.

У підсумку господарі поля змогли вберегти нічию.

Ліга Європи 2025/26 – кваліфікація
1 етап, матч-відповідь
17 липня

Ільвес (Фінляндія) – Шахтар (Україна) 0:0

Шахтар: Різник, Вінісіус Тобіас (Гочолеішвілі, 55), Бондар (к), Азаров, Бондаренко (Судаков, 67), Педріньйо (Назарина, 81), Очеретько, Егіналду (Швед, 55), Невертон, Траоре (Кауан Еліас, 67)

Нагадаємо, у першому матчі Шахтар здобув розгромну перемогу з рахунком 6:0 та за підсумками двоматчевого протистояння вийшов у другий раунд кваліфікації, де суперником "гірників" стане турецький Бешикташ.

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Раніше Шахтар визначився зі стадіоном, на якому гратиме домашні єврокубкові матчі.

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