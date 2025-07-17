19-річний велогонщик загинув під час гонки в Італії

Трагедія трапилася в середу, 16 липня, під час другого етапу престижної молодіжної велогонки Джиро делла Валле д’Аоста. Загинув 19-річний італійський гонщик команди Hagens Berman Jayco Самуеле Прівітера.

Про це повідомляє пресслужба Hagens Berman Jayco.

Інцидент трапився приблизно через 40 км після старту гонки. На спуску Прівітера втратив рівновагу і впав. Під час падіння у спортсмена злетів шолом і він вдарився головою об бордюр.

Лікарі гонки зуміли реанімувати спортсмена та доправили його до лікарні в критичному стані. Проте врятувати життя спортсмена медикам так і не вдалося – незабаром його серце перестало битися.

Організатори Джиро делла Валлед’Аоста ухвалили рішення відмінити третій етап, який мав відбутися сьогодні, 17 липня. Гонка відновиться завтра четвертим етапом.

Раніше повідомлялося про те, що бронзовий призер Олімпіади-2010 у фристайлі, норвежець Аудун Гренвольд, загинув від удару блискавки.