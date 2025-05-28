Три асистенти Гвардіоли покинуть Манчестер Сіті

Одразу три асистенти головного тренера Манчестер Сіті Жузепа Гвардіоли покинуть клуб влітку поточного року.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракти двох асистентів іспанського фахівця, Хуанми Лільо та Іньїго Домінгеса, діють до кінця червня поточного року та не будуть продовжені.

Покине тренерський штаб Гвардіоли також Карлос Вісенс. Він розпочне самостійну тренерську кар’єру, очоливши португальську Брагу.

Нагадаємо, Манчестер Сіті завершив поточний сезон у АПЛ на третьому місці у турнірній таблиці з 71 очком у активі. У Лізі чемпіонів команда не зуміла пробитися в 1/8 фіналу.

Раніше повідомлялося про інтерес Манчестер Сіті до опорного півзахисника Брюгге Ардона Яшарі.