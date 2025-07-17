Ексдруга ракетка світу оголосила про призупинення виступів на невизначений термін
Ексдруга ракетка світу, триразова фіналістка турнірів Grand Slam, 30-річна тенісистка з Тунісу Онс Жабер оголосила про те, що бере паузу у професійних виступах.
Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram.
"За останні 2 роки я так сильно себе підштовхувала, боролася, незважаючи на травми, і стикалася з різними іншими випробуваннями. Але глибоко всередині я не відчуваю себе дійсно щасливою на корті вже протягом певного часу.
Теніс – такий прекрасний спорт. Але зараз я відчуваю, що настав час відійти на крок і нарешті поставити себе на перше місце: дихати, зцілюватися і наново знаходити радість від просто життя.
Дякую всім вам, мої вболівальники, за розуміння. Ваші підтримка і любов значать для мене дуже багато. Я завжди ношу їх із собою.
Незважаючи на те, що я залишаюся поза кортом, я продовжу бути поруч і бути на зв'язку різними способами, щоб ділитися з вами своєю подорожжю", – написала Жабер.
Нині туніська тенісистка перебуває на 71 позиції світового рейтингу. Поточного сезону вона виграла лише 14 із 28 проведених матчів.
Нагадаємо, що напередодні експ'ята ракетка світу Ежені Бушар заявила про завершення своєї кар'єри на турнірі в Монреалі.