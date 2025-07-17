Ексдруга ракетка світу оголосила про призупинення виступів на невизначений термін

Ексдруга ракетка світу, триразова фіналістка турнірів Grand Slam, 30-річна тенісистка з Тунісу Онс Жабер оголосила про те, що бере паузу у професійних виступах.

Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram.

"За останні 2 роки я так сильно себе підштовхувала, боролася, незважаючи на травми, і стикалася з різними іншими випробуваннями. Але глибоко всередині я не відчуваю себе дійсно щасливою на корті вже протягом певного часу.

Теніс – такий прекрасний спорт. Але зараз я відчуваю, що настав час відійти на крок і нарешті поставити себе на перше місце: дихати, зцілюватися і наново знаходити радість від просто життя.

Дякую всім вам, мої вболівальники, за розуміння. Ваші підтримка і любов значать для мене дуже багато. Я завжди ношу їх із собою.

Незважаючи на те, що я залишаюся поза кортом, я продовжу бути поруч і бути на зв'язку різними способами, щоб ділитися з вами своєю подорожжю", – написала Жабер.