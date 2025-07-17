Данина поваги козацтву: Усик з'явився на пресконференції з Дюбуа в колоритному образі

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик здивував фанатів і ЗМІ черговим незвичним образом.

Український спортсмен з'явився на пресконференції до бою з Даніелем Дюбуа у колоритному чорному вбранні, вдягнувши козацький головний убір.

Схоже, що це шапка Чорношличників (Чорних запорожців), яку зазвичай прийнято вдягати.

Зазначимо, що історично Чорні запорожці були найбільш боєздатною кавалерійською частиною Армії Української Народної Республіки, яка била в свій час і білі і червоні московські полки, і в цих боях не мала жодної поразки.

Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 липня Олександр проведе черговий поєдинок, в якому він зустрінеться у реванші із Даніелем Дюбуа. Бій пройде на легендарному стадіоні Вемблі.

Напередодні український чемпіон у надважкій вазі провів відкрите тренування, вийшовши в майці, на якій було написано "Free Azovstal Defenders".

Наразі проходить пресконференція Усика та Дюбуа, яку можна подивитися на нашому сайті.