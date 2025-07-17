Список з дуже сильних імен: Туран розповів про можливі трансфери Шахтаря
Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився планами щодо роботи на трансферному ринку, зазначивши, що якщо клуб буде підписувати нових гравців, то це будуть точкові підсилення і дуже сильні імена.
Про це турецький тренер сказав у інтерв'ю Tribuna.com.
"У нас чудові гравці на кожній позиції. Звичайно, деякі з цих футболістів ще перебувають на етапі розвитку, і ми хочемо побачити, на що вони здатні, коли розкриються на всі 100%. У нас дуже добре організована структура. Якщо ми й будемо робити трансфери, то це будуть точкові підсилення і дуже сильні імена.
Звичайно, Матвієнко, Бондар – це досвідчені гравці. В нас також є футболісти, які щодня прогресують – Судаков, Аліссон, Очеретько та інші. Я назвав лише кілька імен, але в нас багато футболістів. Нам потрібно щодня підштовхувати їх до розвитку. Ми будемо використовувати досвід цих гравців, але насамперед ми хочемо побачити прогрес молодих гравців і повністю розкрити їхній потенціал", – зазначив Туран.
Саме тому, за словами Турана, команда не поспішає з трансферами.
"Але якщо щось буде потрібно – ми про це відкрито скажемо. У нас є список. Але, як я вже казав, зараз ми зосереджені на розвитку команди", – сказав тренер "гірників".
Раніше Шахтар визначився з місцем проведення домашніх матчів єврокубків сезону-2025/26.