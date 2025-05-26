Він має грати, тут або в іншому місці – Гвардіола натякнув на продаж володаря требла

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола зробив коментар, який вказує на можливість розставання клубу з Джеком Грілішем.

Слова 54-річного іспанця наводить ESPN.

Вчора, 25 травня, Манчестер Сіті обіграв Фулгем (2:0) в 38 турі АПЛ, чим гарантував собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Гріліш не потрапив до заявки на цю гру за рішенням Гвардіоли, який вважає, що футболіст має грати.

"Це був вибір (про заявку на матч). Останні два місяці, місяць-півтора поза складом завжди було п'ять-шість гравців, і цього разу я вирішив, що це будуть саме ці хлопці. Не більше того. Звичайно, Джек повинен грати. Він неймовірний гравець, який повинен грати у футбол кожні три дні. Цього сезону цього не було, та й минулого теж. Він повинен грати. У нас або в іншому місці. Це питання до Джека, його агента та клубу", – сказав Гвардіола.

У сезоні-2024/25 Джек Гріліш виходив на поле 32 рази в усіх турнірах, у яких грали "містяни". 29-річний англієць записав на свій рахунок три голи та п'ять асистів. Контракт Гріліша з Ман Сіті діє до літа 2027 року.

Раніше стало відомо, що Астон Вілла подала скаргу на арбітра, чиє рішення в матчі з Манчестер Юнайтед позбавило клуб участі в Лізі чемпіонів.