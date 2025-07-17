Максименко виграла срібло в індивідуальних змаганнях шпажисток на Універсіаді-2025

Українська фехтувальниця Анна Максименко стала срібною призеркою в індивідуальних змаганнях шпажисток на Універсіаді-2025.

У фіналі наша спортсменка поступилася переможниці цьогорічного Гран-прі в Катарі Кейлін Се, яка є сьомою у світовому рейтингу FIE.

В основний час шпажистки сильнішої не визначили – 8:8. Надалі доля чемпіонства вирішувалася в однохвилинному овертаймі, де перемогу здобула представниця Гонконгу – 9:8.

Нагадаємо, у півфіналі змагань Максименко перемогла бронзову призерку Всесвітньої Універсіади-2025 у складі команди Угорщини Едіну Кардош – 15:12, а Се виграла в іншої представниці України Емілі Конрад (10:8), яка у підсумку здобула бронзу.

Раніше тренерський штаб збірної України з фехтування визначився зі складом команди на чемпіонат світу 2025 року.