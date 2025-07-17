Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Фехтування

Максименко виграла срібло в індивідуальних змаганнях шпажисток на Універсіаді-2025

Олексій Мурзак — 17 липня 2025, 20:57
Максименко виграла срібло в індивідуальних змаганнях шпажисток на Універсіаді-2025
Анна Максименко
FIE

Українська фехтувальниця Анна Максименко стала срібною призеркою в індивідуальних змаганнях шпажисток на Універсіаді-2025.

У фіналі наша спортсменка поступилася переможниці цьогорічного Гран-прі в Катарі Кейлін Се, яка є сьомою у світовому рейтингу FIE.

В основний час шпажистки сильнішої не визначили – 8:8. Надалі доля чемпіонства вирішувалася в однохвилинному овертаймі, де перемогу здобула представниця Гонконгу – 9:8.

Нагадаємо, у півфіналі змагань Максименко перемогла бронзову призерку Всесвітньої Універсіади-2025 у складі команди Угорщини Едіну Кардош – 15:12, а Се виграла в іншої представниці України Емілі Конрад (10:8), яка у підсумку здобула бронзу.

Раніше тренерський штаб збірної України з фехтування визначився зі складом команди на чемпіонат світу 2025 року.

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах Анна Максименко Універсіада-2025

Анна Максименко

Максименко вийшла у фінал Універсіади-2025, Конрад вибула у півфіналі та здобула бронзу
Максименко вперше у кар'єрі здобула "золото" чемпіонату Європи
Україна увійшла у топ 5 медального заліку на чемпіонаті світу в Усі
🥇Збірна України здобула золото на чемпіонаті світу в Усі
17-річна Максименко переписує історію: побила рекорд Харлан, перемогла олімпійську чемпіонку і мріє про Олімпіаду

Останні новини