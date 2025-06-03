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Гвардіола: У Ямала буде видатна кар’єра

Олег Дідух — 3 червня 2025, 14:43
Гвардіола: У Ямала буде видатна кар’єра
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поділився своєю думкою щодо зіркового вінгера Барселони Ламіна Ямала.

Іспанського фахівця цитує Mundo Deportivo.

"Він чудовий гравець. Йому лише 17 років, тож ми повинні дозволити йому пройти свій шлях у футбольному світі, тоді й побачимо, чи можна його порівнювати з найвидатнішими футболістами в історії. Наразі він перебуває в правильному для нього місці, тож у нього буде видатна кар'єра.

Я не думаю, що його новий контракт вплине на гру. Так, він зможе купити чудовий будинок для своїх батьків, але, якщо йому платять, то він на це заслуговує", – заявив Гвардіола.

Нагадаємо, нещодавно Ямал продовжив контракт із Барселоною до літа 2031 року. У сезоні-2024/25 на його рахунку 54 матчі у всіх турнірах, в яких він відзначився 18 голами й 25 асистами. Transfermarkt оцінює Ламіна у 180 млн євро.

Барселона Жузеп Гвардіола Ламін Ямал

Ламін Ямал

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