Гвардіола: У Ямала буде видатна кар’єра

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поділився своєю думкою щодо зіркового вінгера Барселони Ламіна Ямала.

Іспанського фахівця цитує Mundo Deportivo.

"Він чудовий гравець. Йому лише 17 років, тож ми повинні дозволити йому пройти свій шлях у футбольному світі, тоді й побачимо, чи можна його порівнювати з найвидатнішими футболістами в історії. Наразі він перебуває в правильному для нього місці, тож у нього буде видатна кар'єра.

Я не думаю, що його новий контракт вплине на гру. Так, він зможе купити чудовий будинок для своїх батьків, але, якщо йому платять, то він на це заслуговує", – заявив Гвардіола.