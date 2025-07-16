Полісся змінило стадіон на матчі єврокубків

Житомирське Полісся вирішило змінити стадіон для проведення домашніх матчів Ліги конференцій в Словаччині.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причиною такого рішення стало відсторонення ДАК 1904 від участі у Лізі конференцій. У підсумку місце в турнірі зайняв інший словацький клуб – Кошиці, який грає матчі на "Košická Futbalová Aréna" – стадіоні, де свої матчі запланувало Полісся.

У зв’язку з цим, житомирський клуб вимушений був змінити арену. Новим домашнім стадіоном Полісся у сезоні-2025/26 стане "Štadión Tatran" у місті Пряшів.

Перший матч на новій арені відбудеться вже 24 липня в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА. Суперником стане переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).

Напередодні "вовки" завершили збори в Австрії перемогою над кіпрським Арісом. Голами відзначились Томер Йосефі та Микола Гайдучик.