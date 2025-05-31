Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишній асистент Клоппа приєднається до тренерського штабу Гвардіоли в Манчестер Сіті

Олексій Погорелов — 31 травня 2025, 07:37
Пеп Лейндерс та Юрген Клопп
Пеп Лейндерс та Юрген Клопп
Getty Images

Тренерський штаб Жузепа Гвардіоли в Манчестер Сіті поповнить ще один Пеп, а саме Пеп Лейндерс.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 42-річний нідерландець стане новий помічником Гвардіоли на "Етіхаді". Очікується, що Лейндерс розпочне свою роботу вже в червні, він допомагатиме наставнику "містян", починаючи з клубного чемпіонату світу-2025.

Також повідомляється, що незабаром до штабу Гвардіоли приєднається ексзахисник Манчестер Сіті Коло Туре.

Нагадаємо, що Пеп Лейндерс протягом дев'яти років був асистентом Юргена Клоппа в Ліверпулі.

Він залишив "Енфілд" після сезону-2023/24 разом з німецьким фахівцем, після чого очолив РБ Зальцбург. Проте нідерландець протримався там до грудня 2024 року. Нещодавно була інформація, що він може очолити Норвіч.

Чемпіонат Англії, АПЛ Жузеп Гвардіола Юрген Клопп Ліверпуль Манчестер Сіті Пеп Лейндерс

Чемпіонат Англії, АПЛ

Ліверпуль представив Фрімпонга в статусі нового гравця команди Слота
Стабільний Миколенко, стрімке падіння Мудрика: Transfermarkt оновив вартість українських легіонерів АПЛ
Він каже "ні" багатьом речам, – Аморім прокоментував шанси Фернандеша піти з МЮ
Ліверпуль зробив другу пропозицію Баєру щодо Вірца
Журналіст розкрив, скільки Реал заплатив Ліверпулю за Трента

Останні новини