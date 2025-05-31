Колишній асистент Клоппа приєднається до тренерського штабу Гвардіоли в Манчестер Сіті

Тренерський штаб Жузепа Гвардіоли в Манчестер Сіті поповнить ще один Пеп, а саме Пеп Лейндерс.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 42-річний нідерландець стане новий помічником Гвардіоли на "Етіхаді". Очікується, що Лейндерс розпочне свою роботу вже в червні, він допомагатиме наставнику "містян", починаючи з клубного чемпіонату світу-2025.

Також повідомляється, що незабаром до штабу Гвардіоли приєднається ексзахисник Манчестер Сіті Коло Туре.

Нагадаємо, що Пеп Лейндерс протягом дев'яти років був асистентом Юргена Клоппа в Ліверпулі.

Він залишив "Енфілд" після сезону-2023/24 разом з німецьким фахівцем, після чого очолив РБ Зальцбург. Проте нідерландець протримався там до грудня 2024 року. Нещодавно була інформація, що він може очолити Норвіч.