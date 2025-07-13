Олександр Усик – Даніель Дюбуа 2: онлайн-марафон бою за титул абсолюта

Український чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) зустрінеться з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) в матчі-реванші за звання абсолютного чемпіона.

Поєдинок відбудеться в ніч з 19 на 20 липня у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі". Орієнтовний початок о 23:30 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

Що відомо про бій Усик – Дюбуа II