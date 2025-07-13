Олександр Усик – Даніель Дюбуа 2: онлайн-марафон бою за титул абсолюта
Український чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) зустрінеться з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) в матчі-реванші за звання абсолютного чемпіона.
Поєдинок відбудеться в ніч з 19 на 20 липня у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі". Орієнтовний початок о 23:30 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.
Що відомо про бій Усик – Дюбуа II
- Вечір боксу стартуватиме о 19:00. Головний кард розпочнеться приблизно о 20:30;
- У вечорі боксу мали взяти участь українські боксери Андрій Новицький та Владислав Сіренко, проте нещодавно поєдинок скасували через важку травму Андрія;
- Найдешевший квиток на арену коштує 49,96 фунта (приблизно 2769 гривень). Водночас перепустка у VIP-ложу обійдеться щонайменше у 839 фунтів (приблизно 46,5 тисяч гривень);
- Перший поєдинок відбувся 26 серпня 2023 року на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща). Усик переміг суперника технічним нокаутом у 9-му раунді;
- Саме в бою з Дюбуа відбувся знаменитий удар нижче пояса. Про легітимність цього удару й досі ведуться суперечки.