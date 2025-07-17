Менеджер Усика назвав слабке місце Дюбуа

Егіс Клімас, менеджер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО), вважає, що володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) не змінився з першого поєдинку.

Про це менеджер розповів на пресконференції.

"Послухайте, Усик вже зробив це одного разу — і зробить знову. Ми як команда дуже впевнені.

Дюбуа той самий боєць.Що він може змінити за кілька років? Розум не натренуєш. І я думаю, це його слабке місце", – розповів Клімас.