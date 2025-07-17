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Менеджер Усика назвав слабке місце Дюбуа

Олександр Булава — 17 липня 2025, 20:15
Менеджер Усика назвав слабке місце Дюбуа
Усик та Дюбуа
Getty Images

Егіс Клімас, менеджер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО), вважає, що володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) не змінився з першого поєдинку.

Про це менеджер розповів на пресконференції.

"Послухайте, Усик вже зробив це одного разу — і зробить знову. Ми як команда дуже впевнені.

Дюбуа той самий боєць.Що він може змінити за кілька років? Розум не натренуєш. І я думаю, це його слабке місце", – розповів Клімас.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Дюбуа 2 в нашому онлайн-марафоні.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

Олександр Усик Даніель Дюбуа Егіс Клімас Усик – Дюбуа 2

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