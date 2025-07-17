Карпати поступились угорському Дьору в товариському матчі

Львівські Карпати зіграли другий спаринг на зборах в Австрії у межах підготовки до нового сезону Української Прем'єр-ліги.

Цього разу команда Владислава Лупашко поступилась у контрольному поєдинку угорському Дьору. Зустріч завершилась з рахунком 1:2. Голом у "левів" відзначився Бруніньйо.

Товариський матч

17 липня

Карпати – Дьор 1:2

Голи: 1:0 - 10 Бруніньйо, 1:1 - 15 Бумба, 1:2 - 86 Віталіс

У своєму першому контрольному матчі в Австрії Карпати зіграли внічию 3:3 з австрійським Вольфсбергером.

Надалі заплановані спаринги з берлінською Гертою та англійським Лестером, які відбудуться 17 і 25 липня відповідно. Ще один контрольний матч має відбутися 24 липня, ім’я суперника наразі не відоме.

Раніше Карпати покинув Максим Чех.