Найдорожче придбання в історії Манчестер Сіті може не зіграти на клубному ЧС

Джек Гріліш може не зіграти на клубному чемпіонаті світу.

Про це пише The Telegraph.

За інформацією видання, англієць прагне зіграти за національну збірну на чемпіонаті світу 2026 року. Для цього йому потрібно отримувати стабільну ігрову практику, яку клуб з Манчестера наразі Грілішу гарантувати не може.

З огляду на це, 29-річний лівий вінгер в період клубного чемпіонату світу може бути зайнятим пошуком нового клубу. Ймовірно, що це буде оренда, яка допоможе Джеку знову набрати оптимальну форму.

В цьому сезоні англієць втратив стабільне місце в основі свого клубу. Зокрема, в рамках Англійської Прем’єр-Ліги Гріліш виходив на поле в 20 поєдинках, в яких відначився одним голом та такою ж кількістю результативних передач.

Гріліш є найдорожчим придбанням в історії Манчестер Сіті. У серпні 2021-го Астон Вілла отримала за нього 117.5 млн євро

Нещодавно наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола натякав на те, що Гріліш може залишити команду.