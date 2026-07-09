Мбаппе в погоні за Мессі, Марокко прагне реваншу за Катар: анонс першого чвертьфіналу ЧС-2026

У четвер, 9 липня, на чемпіонаті світу-2026 стартує стадія чвертьфіналу. Програму відкриє поєдинок між збірними Франції та Марокко. Срібний і бронзовий призери минулого Мундіалю розіграють путівку до півфіналу.

Розклад 28-го ігрового дня ЧС-2026

Матч Франція – Марокко для українських вболівальників розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Четвер, 9 липня

23:00. Франція – Марокко (1/4 фіналу)

Франція – Марокко: чи зуміють "Атлаські леви" взяти реванш за поразку в Катарі?

Перший чвертьфінальний матч ЧС-2026 прийматиме арена "Жилетт Стедіум" у місті Фоксборо, яке знаходиться неподалік від Бостона. Гру розсудить аргентинський арбітр Факундо Тельйо.

Збірну Франції небезпідставно вважають чи не головними фаворитами чемпіонату світу-2026. Команда Дідьє Дешама на одному диханні пройшла груповий турнір, впевнено обігравши Сенегал (3:1), Ірак (3:0) та Норвегію (4:1). Щоправда, тоді скандинави виставили на гру напіврезервний склад, проте це не применшує заслуг "Ле Бльо".

У першому раунді плейоф французи розгромили збірну Швеції (3:0), яка виявилася не таким уже й грізним суперником. А от у 1/8 фіналу команда Дешама пройшла Парагвай (1:0) лише завдяки пенальті, який реалізував Мбаппе. Франція мала тотальну перевагу, але "Гуарані" ледве не створили сенсацію. Завдяки цій перемозі "Ле Бльо" збільшили виграшну серію до 12 матчів.

Матч Франція – Парагвай Getty Images

Найуспішніша африканська команда приїхала на ЧС-2026 у статусі бронзового призера, а не "темної конячки", як на минулому чемпіонаті. Відповідно, у суперників "Атлаських левів" не було жодної недооцінки.

Команда Мохамеда Уахбі посіла друге місце в групі С, де поступилася Бразилії лише за різницею забитих та пропущених м'ячів. Марокканці у першому матчі зіграли внічию з "пентакампіонами" (1:1), у наступному турі мінімально обіграли Шотландію (1:0), а в третьому матчі здобули вольову перемогу над Гаїті (4:2).

Першим справжнім випробовуванням для Марокко став поєдинок 1/16 фіналу, де їхнім суперником була збірна Нідерландів. Гол Ісси Діопа у компенсований час дозволив перевести гру в овертайми. Доля путівки в наступний раунд вирішилася у серії пенальті, де влучнішими були марокканці.

Ісса Діоп забиває Нідерландам рятівний м'яч. Getty Images

У 1/8 фіналу Марокко перемогло співгосподарів чемпіонату світу, збірну Канади (3:0). "Атлаські леви" довели безпрограшну серію до 34 поєдинків, наблизившись до рекордного показника Італії (37 матчів).

Історія протистояння

На футбольному полі суперники зустрічалися шість разів. Наразі перевага за французами: 4 перемоги проти 1 у марокканців. Ще один поєдинок завершився внічию.

Турнірні шляхи Франції та Марокко перетнулися на ЧС-2022 у Катарі. Тоді "атлаські леви" мали перевагу у контролі м'яча, але голи Тео Ернандеса і Коло Муані вивели "синіх" у фінал. Тож тепер у марокканців є додатковий стимул взяти реванш за програш у Катарі.

Єдиної поразки французи зазнали від Марокко у 1998 році на товариському турнірі в Касабланці. Основний час завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті сильнішими виявилися марокканці.

05.02.1988. ТМ. Франція – Марокко 2:1

28.05.1998. ТМ. Марокко – Франція 2:2 (7:8 пен.)

19.01.1999. ТМ. Франція – Марокко 1:0

05.06.2000. ТМ. Марокко – Франція 1:5

16.11.2007. ТМ. Франція – Марокко 2:2

14.12.2022. ЧС-2022. 1/2 фіналу. Франція – Марокко 2:0

Мбаппе втішає Хакімі після півфіналу на ЧС-2022 Getty Images

Кадрова ситуація та орієнтовні склади

У Франції під великим питанням участь у чвертьфіналі опорного півзахисника Орельєна Чуамені. Гравець мадридського Реала через м'язову травму пропустив попередній поєдинок з Парагваєм. Наразі 26-річний хавбек тренується індивідуально.

Втім, у Марокко втрата ще більш чутлива. У матчі 1/8 фіналу травмувався основний форвард Ісмаель Сайбарі, який залишив поле на 22-й хвилині. На ЧС-2026 Сайбарі відзначився трьома забитими голами і наразі залишається найкращим бомбардиром збірної на турнірі.

Франція: Меньян – Кунде, Упамекано, Саліба, Дінь – Рабьо, Чуамені – Олісе, Дембеле, Дуе – Мбаппе

Меньян – Кунде, Упамекано, Саліба, Дінь – Рабьо, Чуамені – Олісе, Дембеле, Дуе – Мбаппе Марокко: Буну – Хакімі, Діоп, Халхал, Мазрауї – Буадді, Ель-Айнауі – Браїм Діас, Унахі, Ель-Ханнусс – Рахімі

Фактор Мбаппе

До капітана збірної Франції Кіліана Мбаппе буде прикута особлива увага. 27-річний форвард продовжує боротьбу за звання найкращого бомбардира ЧС-2026 та вже встановив абсолютний рекорд за кількістю голів у матчах плейоф чемпіонатів світу. Напередодні чвертьфіналу на рахунку Кіліана 7 голів у 5 матчах. Лідер бомбардирських перегонів Ліонель Мессі лише на один забитий м'яч випереджає свого колишнього одноклубника по ПСЖ.

Кіліан Мбаппе x.com/equipedefrance

Францію не можна назвати командою одного гравця, адже Дідьє Дешам має у своєму розпорядженні потужний підбір виконавців: володаря "Золотого м'яча-2025" Усмана Дембеле, Майкла Олісе, Дезіре Дуе та Бредлі Барколя. Таку атакувальну лінію буде надзвичайно складно зупинити будь-якій збірній.

Проте саме Мбаппе може стати ключовим фактором для Франції. Якщо "атлаські леви" не знайдуть способу обмежити його простір, атака "Ле Бльо" отримає ще більше свободи.

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.