Франція та Іспанія – головні фаворити ЧС-2026 на думку суперкомп'ютера

Суперкомп'ютер від Opta Analyst визначив головних фаворитів чемпіонату світу-2026 після завершення усіх матчів 1/8 фіналу.

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На думку штучного інтелекту найбільше шансів на успіх наразі мають команди Франції та Іспанії. "Ле Бльо" залишаються головними фаворитами мундіалю протягом усього турніру.

Наразі підопічні Дідьє Дешама мають 73,88% на вихід до півфіналу, 44,34% до фіналу та відразу 27,32% шансів на титул.

"Фурія Роха", що знаходиться в одній частині сітки з французами менш ймовірно досягне фіналу – 36,35%, однак має другий найвищий шанс на тріумф на турнірі – 21,33%.

Великі шанси на фінал мають дві команди з іншої частини сітки – Аргентина та Англія. Чинний чемпіон світу з ймовірністю в 36,40% вийде до фіналу і має 17,28% на захист титулу.

Англія, яка не грала у фіналах чемпіонатів світу з 1966 року, має 35,04% на вихід у 1/2 та 16,48% на тріумф на теренах США, Канади та Мексики.

Аутсайдерами 1/4 та залишку турніру загалом є суперники фаворитів у чвертьфіналі. Так найменші шанси на перемогу в турнірі має Марокко, що зустрінеться з Францією – всього 3,66%, та Бельгія, яка протистоятиме Іспанії – 3,58%.

Також низька ймовірність успіху Швейцарії та Норвегії – 3,78% та 6,57% відповідно.

Зауважимо, що букмекери сходяться у прогноззах з суперкомп'ютером Opta. На думку GGBET претендентом номер один на трофей ЧС-2026 вважається Франція. На тріумф "Ле Бльо" можна поставити з коефіцієнтом 2,8. У трійку головних фаворитів також входять збірні Аргентини (4,6) та Іспанії (4,9).

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua, є актуальними станом на 14:50 8 липня та можуть змінюватися.

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