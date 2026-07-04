Марокко з дублем одноклубника Ваната та Циганкова розбило Канаду та стало першим чвертьфіналістом ЧС-2026

У суботу, 4 липня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся перший матч 1/8 плейоф, у якому збірна Канади зазнала поразки від Марокко.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Перша 45-хвилинка пройшла у рівній боротьбі з невеликою кількістю моментів – канадці завдали 2 удари в площину воріт, на що суперник відповів 1-м. А от де було побито своєрідний рекорд, так це за жовтими картками, які команди до перерви на двох назбирали аж 6.

А єдиний реально гольовий момент "кленові листки" створили на 10-й хвилині, однак удар Олувасеї парирував голкіпер марокканців Буну, водночас його візаві Максім Крепо був майже без роботи.

На старті другого тайму марокканці завдали свого другого удару в площину воріт, який завершився голом: Хакімі зі стандарту просто викотив передачу на Унахі, який злету низом відправив м'яч у дальній кут воріт Крепо.

Окрилені успіхом представники Африки спробували закріпити свій успіх, створивши ще кілька непоганих нагод, але цього разу канадці всі загрози нівелювали. Втім, і самі підопічні Джессі Марша мало чого створили біля воріт опонента, не награвши навіть на гол. Єдине, що змінилося, так це ще більше кількість жовтих карток, яких сумарно стало 9 до перерви на "попити водички".

Після паузи Марш зробив кілька замін, а його команда створила кілька небезпечних моментів, однак Девід зі штрафного пробив вище воріт, а трохи згодом Марокко врятував голкіпер.

Водночас марокканці ще одну свою нагоду використали сповна: за 8 хвилин до завершення основного часу Браїм Діас віддав простий пас прямо в ноги Унахі, який пробив у 9-тку воріт Крепо, оформивши дубль. Зазначимо, що автор дубля є одноклубником українців Віктора Циганкова та Владислава Ваната в іспанській Жироні.

І цей гол не став останнім у поєдинку, адже вже у компенсований арбітром час марокканці забили втретє зусиллями Рахімі, зафіксувавши перемогу та вихід команди в 1/4 плейоф. Водночас Канада стала першою з країн-господарок, яка завершила боротьбу на поточному домашньому турнірі.

Також зазначимо, що Марокко продовжило стовідсоткову серію проти команд регіону КОНКАКАФ. У 2022 році марокканці перемогли саме Канаду в групі, а на ЧС-2026 обіграли Гаїті 4:2.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Раунд плейоф, 1/8 фіналу, 4 липня

Канада – Марокко 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 50 Унахі, 0:2 – 86 Унахі, 0:3 – 90+8 Рахімі

Зазначимо, що на попередній стадії турніру підопічні Джессі Марша пройшли Південну Африку. Водночас "Атлаські леви" в серії пенальті здолали Нідерланди.

Нагадаємо, що напередодні визначились усі пари 1/8 фіналу. Ця стадія турніру триватиме до 7 липня.