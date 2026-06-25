Збірна Гаїті програла Марокко у результативній перестрілці, Бразилія з дублем Вінісіуса обіграла Шотландію на ЧС-2026

Збірна Гаїті програла Марокко, а Бразилія впевнено перемогла Шотландію у межах третього туру групового етапу чемпіонату світу 2026-го року.

Підопічні Себастьяна Міньє вирішили ефектно завершити свій шлях на цьогорічному мундіалі. Рахунок гаїтяни відкрили вже на 10-й хвилині завдяки автоголу Буну. Спочатку здалося, що Ленні Жозеф відзначився красивим голом п'ятою, проте пізніше стало зрозуміло, що це все ж автогол, про що повідомила ФІФА у протоколі матчу.

Марокканці недовго вагалися з відповіддю. На 39-й хвилині воротар "остров'ян" виконував сейв, після того, як йому за комірець прилетів м'яч, проте зробив це не зовсім вдало та подарував гол супернику. Своїм шансом скористався зірка Марокко Хакімі та заніс м'яч у сітку воріт.

А вже через 4 хвилини Ізідор ефектним дальнім ударом знову вивів свою команду вперед. Проте у компенсований до першого тайму час марокканці відновили паритет завдяки зусиллям Сайбарі та Хакімі, який віддав йому гольову передачу.

Утім, у цій гольовій гойдалці все ж таки перемогу здобуло Марокко. Рахімі на 78-й хвилині зняв питання, хто здобуде звитягу у цьому протистоянні, а Яссін під завісу гри довів справу до розгрому.

Матч між Бразилією та Шотландією пройшов за більш очікуваним сценарієм. "Селесао" впевнено здолали "Тартанову армію". Рахунок відкрив Вінісіус Жуніор, який скористався помилками у захисті шотландців вже на 7-й хвилині.

Віні став першим футболістом в історії збірної Бразилії з 2002-го року, який забив м'яч у всіх трьох турах групового етапу мундіалю.

У середині першого тайму Жуніор також забив другий м'яч, проте арбітр матчу скасував це взяття воріт від скандального вінгера мадридців через фол в атаці.

Проте вже під завісу першого тайму Жуніор таки зумів оформити дубль. Він вдало скористався передачею від Бруно. Вже на початку другого тайму Кунья зробив перевагу своєї команди ще більшою. Другий асист Бруно, до речі.

Але фанатів "селесао", напевно, більш зацікавила інша знакова подія. Неймар вийшов на поле, замінивши Кунью на 76-й хвилині. Він грав у складі "селесао" останній раз ще 981 день тому.

Коли пролунав фінальний свисток, на обличчі легендарного екснападника Барселони були помітні сльози.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Груповий раунд, 3-й тур, група С

25 червня

Марокко – Гаїті 4:2 (2:2)

Голи: 0:1 – 10 Буну (автогол), 1:1 – 39 Хакімі, 1:2 – 43 Ісідор, 2:2 – 45+1 Сайбарі, 3:2 – 78 Рахімі, 4:2 – 89 Яссін

Відеоогляд матчу Марокко – Гаїті

Шотландія – Бразилія 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 7 Вінісіус Жуніор, 0:2 – 45+3 Вінісіус Жуніор, 0:3 – 60 Кунья

Шотландія – Бразилія: відеоогляд гри

За підсумками групового етапу Бразилія та Марокко вийшли в 1/16 фіналу світової першості. Шотландія буде конкурувати за путівку до плейоф у рейтингу команд, які посіли третє місце. Гаїтяни вже вилетіли з турніру.

Свій наступний матч в плейоф бразильці зіграють 29 червня проти команди, яка посяде друге місце у групі F.

Нагадаємо, що раніше Швейцарія здолала Канаду із рахунком 2:1 у третьому турі чемпіонату світу 2026-го року в групі B та вийшла до 1/16 фіналу турніру. А Катар вилетів з ЧС-2026 після поразки від Боснії й Герцеговини (1:3).