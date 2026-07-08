Мессі був на межі вильоту, сльози Роналду і Неймара, скандал з Балогуном: підсумки 1/8 фіналу ЧС-2026

Чемпіонат світу-2026 з футболу офіційно перейшов у стадію максимальної напруги. Закінчилися усі матчі 1/8 фіналу світової першості. Цей раунд плейоф подарував уболівальникам справжні американські гірки – від сенсаційних вильотів до драматичних розв'язок поєдинків, які тримали в напрузі до останньої секунди.

Позаду залишилася рівно половина претендентів, і тепер вісімка найкращих збірних ЧС-2026 готова продовжити боротьбу за титул чемпіона планети у чвертьфіналах.

"Чемпіон" підбив підсумки 1/8 фіналу та розповів про найцікавіше, що сталося перед стартом чвертьфіналу.

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Голанд "мінуснув" Бразилію: сльози Неймара та Роналду

Збірні Бразилії та Португалії припинили свої шляхи в 1/8 фіналу поточного Мундіалю. Команда Карло Анчелотті несподівано програла Норвегії – поразка 1:2. Головним кривдником "селесао" очікувано став нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, який оформив дубль.

Відеоогляд поєдинку Бразилія – Норвегія від MEGOGO

Після поєдинку в епіцентрі найзворушливішого моменту був Неймар. 34-річний футболіст не стримав сліз після вильоту команди із чемпіонату світу. Це його особиста драма, адже гра проти Норвегії стала для нього прощальною у футболці збірної Бразилії.

Хоч Неймар забив у своєму останньому поєдинку за головну команду країни, але він точно не так хотів попрощатися зі збірною.

Неймар заплакав після вильоту Бразилії з ЧС-2026 Getty Images

Відзначимо, що Норвегія вперше у своїй історії пробилася до 1/4 фіналу ЧС.

1938, 1/8 фіналу. Норвегія – Італія 1:2 у додаткових таймах

1994, груповий етап. Норвегія не вийшла із квартету (4-те місце та 4 бали).

1998, 1/8 фіналу. Норвегія – Італія 0:1

Також гіркі сльози проливав Роналду. Його Португалія зазнала болючої поразки від Іспанії. Лише на 90+1 хвилині Меріно приніс перемогу "Червоній Фурії" (1:0). Кріштіану так і не зміг втілити мрію у життя та стати чемпіоном світу. Його розпачу не було меж.

Відеоогляд гри Португалія – Іспанія від MEGOGO

Попри це CR7 провів свій один із найрезультативніших ЧС у кар'єрі:

2006: 1 гол у 6 матчах

2010: 1 гол та 1 асист у 4 поєдинках

2014: 1 гол та 1 асист у 3 іграх

2018: 4 голи у 4 зустрічах

2022: 1 гол у 5 матчах

2026: 3 голи у 5 поєдинках

Кріштіану Роналду Getty Images

Фани Португалії нарешті можуть видихнути або як ЧС перетворився у хвилю звільнень

Після вильоту збірної Португалії з Мундіалю-2026 головний тренер команди Роберто Мартінес покинув свою посаду. Він очолював "лузітан" із зими 2023-го, провівши на їхньому чолі 45 матчів (32 перемоги, 6 нічиїх та 7 поразок). Хоч статистика у спеціаліста на чолі португальців була непоганою, але згуртувати команду в єдиний колектив він не зумів.

За інформацією A Bola, його наступником на чолі "лузітан" стане Жорже Жезуш, який раніше працював із Роналду у саудівському Аль-Насрі.

Дещо раніше Роналд Куман та Юліан Нагельсманн попрощалися зі збірними Нідерландів і Німеччини відповідно. Ці звільнення відбулися після вильоту команд вже із 1/16 фіналу ЧС-2026.

Чинні чемпіони були близькі до провалу та чергові рекорди Мессі

Складну добу пережили прихильники Роналду. Це стосується не лише вильоту Португалії з ЧС-2026 та останнього матчу Кріштіану на цьому турнірі, а й чергового бенефісу Ліонеля Мессі.

Хоча Лео міг і не опинитися у списку чвертьфіналістів цього Мундіалю. Єгипет був дуже близьким до історичного виходу в 1/4 фіналу. До 79-ї хвилини "фараони" вели у рахунку 2:0. Лише наприкінці поєдинку аргентинці нарешті "прокинулися", видавши ударну кінцівку гри – перемога 3:2.

Відеоогляд матчу Аргентина – Єгипет від MEGOGO

У цьому поєдинку Лео став найкращим асистентом в історії чемпіонатів світу, записавши на свій рахунок 9-ту результативну передачу. Також Мессі став лише другим гравцем в історії своєї країни після Гільєрмо Стабіле (1930 рік), який забив 8 голів на одному Мундіалі. Окрім цього, Ліонель став першим футболістом в історії світового футболу, який відзначився забитим м'ячем у 9 матчах та 6 поєдинках у плейоф ЧС поспіль.

Ліонель Мессі Getty Images

Здавалося, що сітка плейоф для Аргентини є прохідною, але вже друга збірна-суперниця поспіль доводить, що "легкого проходу" до фіналу у команди Скалоні точно не буде.

Цікаво, що після цього поєдинку єгиптяни накинулися на арбітра матчу, яким був француз Франсуа Летексьє. Головний тренер "фараонів" та футболісти рознесли суддівство у цьому поєдинку.

На тлі цього Федерація футболу Єгипту вже подала скаргу до ФІФА. Президент місцевої футбольної організації у своїй заяві вимагає пояснень і закликає провести розслідування щодо рішень Летексьє. У скарзі йдеться, що вони були суперечливими й такими, що були прийняті проти "фараонів".

Також він вимагає відсторонити цю суддівську бригаду від матчів до кінця Мундіалю-2026. На думку федерації, Летексьє та його помічники "відіграли вирішальну роль" у перемозі Аргентини.

Не лише у Мессі: інші цікаві досягнення 1/8 фіналу ЧС-2026

Уболівальники вже звикли до того, що Мессі у кожному матчі ЧС-2026 переписує історію футболу. Однак не Ліонелем єдиним...

Окремо слід зупинитися на досягненні Неймара. 34-річний капітан Сантоса повторив досягнення Пеле на чемпіонатах світу, яке більше не підкорювалося жодному бразильцю.

Неймар Getty Images

Він став лише другим гравцем в історії своєї збірної, хто забивав гол на чотирьох Мундіалях. Раніше Неймар забивав на турнірах у 2014, 2018 та 2022 роках.

Окрім цього:

Іспанія стала першою командою, яка не пропустила жодного гола у шести матчах поспіль на ЧС.

Бразилія показала найнижчий відсоток володіння м'ячем за матч у історії своїх виступів на чемпіонатах світу з 1966 року (34%).

Збірна Мексики вперше зазнала поразки на стадіоні "Ацтека" у Мехіко в межах чемпіонатів світу.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дідьє Дешам став першим наставником в історії, який здобув десять перемог у плейоф чемпіонатів світу.

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе став першим футболістом в історії, який забивав щонайменше три м'ячі у плейоф на трьох різних Мундіалях.

Швейцарія вперше з 1954 року вийшла до чвертьфіналу ЧС.

Головний скандал 1/8 фіналу: Трамп керує турніром?

Не обійшлося у цій стадії, звісно, ж без скандалів, який закрутився навколо основного нападника збірної США Фоларіна Балогуна.

25-річний форвард отримав пряму червону картку у матчі 1/16 фіналу проти Боснії і Герцеговини. На 64-й хвилині американці залишилися у меншості після грубого фолу нападника.

Здавалося, що головному тренеру США Маурісіо Почеттіно довелося б серйозно поламати мозок, аби вигадати гідну заміну своєму ключовому форварду. Однак напередодні матчу 1/8 фіналу проти Бельгії дисциплінарний комітет ФІФА призупинив дискваліфікацію Балогуна, що дозволило нападнику взяти участь у грі. Президент США Дональд Трамп публічно подякував ФІФА за це рішення.

Фоларін Балогун Getty Images

Згодом президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив розмову з Трампом, але заперечив будь-яке втручання американського лідера у дисциплінарне провадження щодо Балогуна.

Рішення ФІФА викликало критику з боку УЄФА, який заявив, що такі дії футбольної організації перетнули "червоні лінії" чесної гри.

У підсумку Фоларін таки зіграв проти "червоних дияволів", але не врятував команду від вильоту з ЧС-2026 – поразка 1:4.

Після матчу стало відомо, що дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував Балогуна на 40 тисяч доларів після вилучення в 1/8 фіналу турніру.

Його визнали винним у двох порушеннях Дисциплінарного кодексу ФІФА. Окрім штрафу, форвард отримав одноматчеву дискваліфікацію, проте її виконання було призупинено на один рік відповідно до статті 27 Дисциплінарного кодексу.

Пари 1/4 фіналу

09.07 | 23:00 | Франція – Марокко

10.07 | 22:00 | Іспанія – Бельгія

12.07 | 00:00 | Норвегія – Англія

12.07 | 04:00 | Аргентина – Швейцарія

Що чекати від чвертьфіналів ЧС-2026?

Вже перше протистояння, яке відкриє програму 1/4 фіналу чемпіонату світу, буде для уболівальників ремейком півфіналу попереднього Мундіалю. У 2022 році Франція та Марокко зустрілися на передостанній стадії турніру.

"Ле Бльо" завдяки голам в обох таймах вибила марокканців за крок від омріяного фіналу – 2:0. Тому підопічні Мохамед Уахбі прагнуть взяти реванш за ту болючу поразку 4-річної давнини.

У наступних протистояннях теж будуть свої інтриги. Перший номер збірної Іспанії Унаї Сімон спробує продовжити свою "суху" серію на поточному ЧС. Наразі голкіпер "Червоної Фурії" ще не пропускав на цьому Мундіалі – 5 ігор на нуль.

Натомість у битві Норвегія – Англія буде персональне протистояння форвардів команд – Ерлінга Голанда та Гаррі Кейна, які борються за звання найкращого бомбардира ЧС-2026. Наразі більше забитих голів на рахунку норвежця – 7 проти 6-ти м'ячів в англійця.

А от остання чвертьфінальна зустріч мине під питанням: "Чи зможе Мессі повторити та перевершити чергові рекорди турніру?"

Від цієї стадії можна очікувати ще більше овертаймів, запеклого тактичного протистояння тренерів та більшої індивідуальності від лідерів, які готові віддати все задля омріяного титулу.

До речі, за оцінками GGBET, претендентом номер один на трофей ЧС-2026 вважається Франція. На тріумф "Ле Бльо" можна поставити з коефіцієнтом 2,8. У трійку головних фаворитів також входять збірні Аргентини (4,6) та Іспанії (4,9).

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua, є актуальними станом на 10:51 8 червня та можуть змінюватися.

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