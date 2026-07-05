Франція завдяки Мбаппе вибила Парагвай в 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Франції обіграла Парагвай в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Хоча у першому таймі обидва колективи ледь не "заколисали" уболівальників своєю грою. Французи володіли м'ячем 81%, але така тотальна перевага у цьому показнику не конвертувалася у велику кількість моментів біля володінь Парагваю – 5 ударів у сторону воріт Гілла, але жоден із них не був у площину.

Натомість господарі відповіли двома пострілами, які не змінили нулі на табло стадіону у Філадельфії.

Зовсім гра не йшла у лідера атаки "Ле Бльо" Мбаппе, проти якого грубо грали парагвайці. Суперник декілька разів грубо бив по Кіліану, намагаючись вивести нападника мадридського Реала на емоції.

У середині першої половини зустрічі Кубас сфолив на Кіліану, штовхнувши форварда. Така поведінка опонента та вже після свистка арбітра відповів "тією ж монетою" Адресу, що спричинило невелику сутичку, яка закінчилася навіть без жовтих карток.

Ця перепалка була однією із найяскравіших моментів у першому таймі, який закінчився нульовою нічиєю. Команди зберегли усю інтригу на другу 45-хвилинку.

На 54-й хвилині Коне непогано пробивав у бік воріт господарів, але на заваді голу став Гілл.

Через 10 хвилин за справу взявся Дуе. Дезіре сміливо пішов на декількох суперників. Його змогли зупинити лише за допомогою фолу, який призвів до пенальті. 11-метровий впевнено реалізував Мбаппе, який зрівнявся із Ліонелем Мессі за забитими голами на ЧС-2026. В обох зірок футболу по 7 м'ячів.

Наприкінці матчу Мбаппе був близький до дублю, але його удар потягнув Гілл. Вже у компенсований до поєдинку час голкіпер Парагваю видав подвійний порятунок, не давши гостям подвоїти свою перевагу та "похоронити" усю інтригу у зустрічі.

Фінальний свисток зафіксував перемогу команди Дідьє Дешама. Мінімальної звитяги вистачило французам, аби продовжити свій шлях на поточному Мундіалі.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

1/8 фіналу, 5 липня

Парагвай – Франція 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 70 Мбаппе (п)

У чвертьфіналі "Ле Бльо" зіграють проти збірної Марокко, яка знищила в 1/8 фіналу Канаду 3:0.