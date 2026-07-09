Де та коли дивитися матч 1/4 фіналу ЧС-2026 Франція – Марокко

У четвер, 9 липня, збірна Франції зустрінеться з національною командою Марокко в межах 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Зустріч відбудеться на "Жилетт Стедіум" поблизу Бостона розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Переглянути матч можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналі "MEGOGO Футбол Перший".

У півфіналі переможець пари Франція – Марокко зустрінеться з тріумфатором протистояння Іспанія – Бельгія, що відбудеться 10 липня.

Зауважимо, що в 1/8 фіналу Франція пройшла Парагвай. Збірна Марокко на цій стадії турніру розгромила Канаду.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом матчу підопічних Дідьє Дешама, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,62. Нічия – 4,00. Виграш "атлаських левів" – 5,75.

Прохід "Ле Бльо" до наступної стадії турніру – 1,28. На те, що африканці проб'ються до 1/2 фіналу – 3,66.

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