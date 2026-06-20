Найшвидший гол ЧС-2026 приніс Марокко перемогу над Шотландією

Збірна Марокко здобула свою першу перемогу на чемпіонаті світу-2026 з футболу, перегравши у другому турі національну команду Шотландії.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0.

Марокко вже на 2-й хвилині вийшло вперед, відзначившись найшвидшим голом цього чемпіонату світу. Ісмаель Сайбарі чудово відкрився у штрафному майданчику після навісу Діаса з флангу, обробив м'яч і потужно пробив повз голкіпера шотландців.

Надалі марокканці продовжили володіти ініціативою та раз по раз створювали небезпечні моменти. Шотландці лише наприкінці тайму змогли трохи пожвавитися, але явних моментів для гола вони не створили.

Друга половина теж почалася з атак Марокко. Зокрема, після удару Ісмаеля Сайбарі м'яч влучив у поперечину, а Ангус Ганн неодноразово рятував Шотландію. Європейці активізувалися лише наприкінці зустрічі, але так і не змогли створити небезпеку біля чужих воріт.

Після перемоги над Шотландією Марокко встановило рекорд Африки за тривалістю безпрограшної серії на груповому етапі чемпіонатів світу. Марокканці довели свою серію без поразок до шести матчів (3 перемоги та 3 нічиї), перевершивши досягнення Камеруну та Сенегалу, які раніше мали по п’ять поєдинків без поразок на груповій стадії мундіалів.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група С, 2 тур

Шотландія – Марокко 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 2 Сайрабі

Нагадаємо, що в першому турі групи C, збірна Бразилії зіграла внічию з Марокко, а потім Шотландія виявилася сильнішою за Гаїті.