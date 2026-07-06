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Жалюгідна жінка: Мбаппе відповів сенаторці з Парагваю на расистські образи

Олександр Булава — 6 липня 2026, 23:02
Жалюгідна жінка: Мбаппе відповів сенаторці з Парагваю на расистські образи
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе відреагував на образливі дописи сенаторки Парагваю Селесте Амарільї.

Про це він розповів у соцмережі "Х".

Форвард засудив заяву Амарільї, назвавши її расистською.

"Шановна пані Селесте Амарілья, ви – жалюгідна жінка, недостойна свого становища.

Ви не представляєте Парагвай, країну, яка протягом усього турніру демонструвала пристрасть та честь. Через вашу безрозсудність і відвертий расизм світ уже забув про шлях та історичні зусилля, які ваші гравці доклали на цьому чемпіонаті світу, і на їх місце прийшла некомпетентна жінка, яка створює найгірший образ своєї країни.

Я ніколи не дозволю таким людям поширювати свою ненависть і расизм у всьому світі", – написав Мбаппе.

Після матчу 1/8 фіналу ЧС-2026, у якому Франція здобула перемогу над Парагваєм з рахунком 1:0, Амарілья опублікувала в соцмережах образливі заяви на адресу Кіліана Мбаппе. Вона назвала французького форварда "колонізованим камерунцем" і "дикуном".

Також вона висміяла Мбаппе за інцидент з голкіпером Орландо Гіллем - воротар кинув м'яч у спину французу після того, як той відмовився потиснути йому руку.

Нагадаємо, Франція здобула перемогу над Парагваєм з рахунком 1:0. Єдиний гол у цій грі забив Кіліан Мбаппе.

У чвертьфіналі "Ле Бльо" зустрінуться з Марокко. Матч відбудеться 9 липня та розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу

Кіліан Мбаппе

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