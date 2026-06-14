Непереконлива гра команди Анчелотті: Бразилія не змогла перемогти Марокко на старті ЧС-2026

У ніч проти 14 червня збірні Бразилії та Марокко стартували очною грою на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Неймар опинився поза заявкою "селесао" на цю стартову гру Мундіалю. Початок матчу повністю був за гостями, тоді як бразильці повністю провалили половину першого тайму.

На 21-й хвилині активність марокканців була втілена у взяття воріт Аліссона. Півзахисник ПСВ Ісмаель Сайбарі розмочив нулі на табло, остаточно добивши суперника.

Однак перевага команди Мохамеда Уахбі трималася на табло недовго. На 32-й хвилині Вінісіус Жуніор взяв на себе ініціативу, накрутив суперника та пробив під дальню стійку, зрівнявши цифри у матчі 1:1.

Із рівним рахунком національні команди пішли на перерву. Після 15-хвилинного відпочинку головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті взявся випускати на поле "свіжу кров" у вигляді захисника Данілу та півзахисника Фабінью, які змінили Рожера Ібаньєса та Каземіро.

Початок другої 45-хвилинки забрали господарі, але не змогли швидко вдруге засмутити голкіпера Марокко Буну.

Наприкінці матчу Рафінья ледь не підчатував помилку захисника, якби не своєчасний вихід із воріт Буну, то вінгер Барселони міг би виводити Бразилію уперед. Голкіпер збірної Марокко ціною травми завадив лідеру "блаугранас" відзначитись голом. Після допомоги медиків Яссін зумів продовжити гру.

Арбітр компенсував аж 10 хвилин до основного часу матчу. З ударом Данілу легко впорався воротар гостей. Команди не змогли визначити переможця зустрічі.

Бразилія та Марокко розписали нічию у своєму першому поєдинку на Мундіалі.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група С, 1-й тур, 14 червня

Бразилія – Марокко 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 21 Сайбарі, 1:1 – 32 Вінісіус

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Інший поєдинок квартету С розпочнеться 14 червня о 04:00 (за київським часом), у якому Гаїті зіграє проти Шотландії.

Нагадаємо, що напередодні Катар за останніх хвилинах вирвав нічию у Швейцарії 1:1.