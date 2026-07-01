Мбаппе встановив абсолютний рекорд за кількістю голів у матчах плейоф чемпіонатів світу

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу за кількістю голів у матчах плейоф.

Відзначившись у грі 1/16 фіналу проти Швеції, він довів свій бомбардирський рахунок до 9 забитих м'ячів у 9 іграх на вибування, обійшовши бразильців Леонідаса (8 голів) та Роналдо (8 м'ячів).

Загалом він забивав у матчах на виліт на ЧС-2018, ЧС-2022 і тепер на ЧС-2026.

Зазначимо, що переможець цієї пари в 1/8 фіналу зіграє з Парагваєм, який пробився до цієї стадії, сенсаційно перегравши Німеччину в серії пенальті.

Додамо, що "Чемпіон" проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку Франція – Швеція за цим посиланням.

Напередодні головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам високо відзначив жертовність та рівень Кіліана у національній команді.