Мбаппе встановив абсолютний рекорд за кількістю голів у матчах плейоф чемпіонатів світу
Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу за кількістю голів у матчах плейоф.
Відзначившись у грі 1/16 фіналу проти Швеції, він довів свій бомбардирський рахунок до 9 забитих м'ячів у 9 іграх на вибування, обійшовши бразильців Леонідаса (8 голів) та Роналдо (8 м'ячів).
Загалом він забивав у матчах на виліт на ЧС-2018, ЧС-2022 і тепер на ЧС-2026.
Зазначимо, що переможець цієї пари в 1/8 фіналу зіграє з Парагваєм, який пробився до цієї стадії, сенсаційно перегравши Німеччину в серії пенальті.
Додамо, що "Чемпіон" проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку Франція – Швеція за цим посиланням.
Напередодні головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам високо відзначив жертовність та рівень Кіліана у національній команді.