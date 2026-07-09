ФІФА відмовилась скасовувати жовту картку лідера збірної Франції
ФІФА не задовольнила запит Федерації футболу Франції про скасування жовтої картки для зіркового атакувального хавбека Майкла Олісе.
Про це розповів головний тренер французів Дідьє Дешам.
Олісе отримав суперечливу жовту картку в матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Парагваю (перемога 1:0). Можливе попередження у чвертьфіналі проти Марокко (9 липня, 23:00) позбавить Олісе шансу зіграти в потенційному півфіналі.
Французи подали запит у ФІФА на тлі скасування дискваліфікації форварда збірної США Фоларіна Балогуна, що дозволила йому зіграти в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Бельгії.
Проте у підсумку їх запит не задовольнили.
"Жовта картка не змінилася. Ми отримали повідомлення від ФІФА сьогодні вранці.
Щодо матчу, Марокко – це не Парагвай. Ми грали з Марокко чотири роки тому, вони дійшли до фіналу Кубку Африки. У них дуже сильна команда, яка любить контролювати м'яч і багато атакує. Це збірна з дуже високим рівнем майстерності", – сказав Дешам.
Нагадаємо, Мбаппе встановив бомбардирський рекорд чемпіонатів світу після переможного гола в 1/8 фіналу.