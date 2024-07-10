Англія зустрінеться з Нідерландами у півфіналі Євро-2024

В середу, 10 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу буде зіграно другий матч півфіналу турніру.

Збірна Англії зустрінеться з Нідерландами, переможець вийде у фінал континентальної першості.

Євро-2024, Німеччина

1/2 фіналу, 10 липня

22:00 Англія — Нідерланди

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Наш сайт проведе текстовий онлайн матчу.

"Помаранчеві" розпочали виступ на груповому етапі з перемоги над Польщею (2:1), після чого зіграли внічию з чинними віцечемпіонами світу — французами (0:0). Чотирьох очок за підсумками двох турів було цілком достатньо для виходу в плейоф, тому поразка від Австрії (2:3) в завершальному турі не мала принципового значення.

Далі команда Рональда Кумана, розгромила в 1/8 плейоф збірну Румунії (3:0), а у чвертьфіналі здобула вольову перемогу над Туреччиною (2:1). Тож тепер нідерландцям залишилось зробити останній крок до омріяного фіналу.

"Трьом левам" у групі протистояли команди Сербії, Данії та Словенії. Спершу підопічні Гарета Саутгейта мінімально перемогли сербів, а потім по черзі розділили очки з данцями (1:1) та словенцями (0:0). З п'ятьма балами англійці вийшли в плейоф з першого місця.

В 1/8 фіналу родоначальники футболу обіграли Словаччину (2:1). У чвертьфіналі зі Швейцарією (1:1, пен. 5:3) переможця визначила серія пенальті, де фортуна посміхнулася англійцям.