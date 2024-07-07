Нідерланди здобули вольову перемогу над Туреччиною: огляд матчу Євро-2024

Збірна Нідерландів здобула вольову перемогу над Туреччиною у чвертьфіналі Євро-2024.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

1/4 фіналу, 6 липня

Нідерланди — Туреччина 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 — Акайдин 35, 1:1 — Де Врей 70, 2:1 — Гакпо 76

Нідерланди: Вербрюгген, Аке (ван де Вен 73), Ван Дейк, Де Врей, Думфріс, Рейндерс (Верман 73), Схаутен, Сімонс (Зіркзе 87), Гакпо, Бергвейн (Веггорст 46), Депай (Фрімпонг 87).

Туреччина: Гюнок, Кадіоглу, Бардакчі, Акайдин (Тосун 82), Мюлдюр (Челік 82), Айхан (Кілічсой 89), Озкан (Йокушлу 77), Їлдиз, (Актюркоглу 77) Чалханоглу, Їлмаз, Гюлер.

Попередження: Сімонс 30, Аке 54, Ван Дейк 64, Веггорст 90+6 — Тосун 90+3

У півфіналі Нідерланди зіграють проти Англії, яка по пенальті пройшла Швейцарію. Матч відбудеться наступної середи, початок — о 22:00 за київським часом.

Другий фіналіст Євро-2024 визначиться у протистоянні між збірними Франції та Іспанії.