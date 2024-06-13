Усе, що потрібно знати про чемпіонат Європи з футболу

Раз на чотири роки найкращі збірні Старого Світу змагаються за першість на чемпіонаті Європи, або, як всі уже звикли до скороченої назви, Євро. Як відомо, Євро-2024 стане 17-м змаганням за право стати чемпіоном континенту. Збірна України вийшла на чемпіонат Європи з футболу вчетверте.

Що таке Євро-2024

Першість Європи з футболу — це головне змагання національних збірних, яке проводиться під егідою УЄФА. Турнір проводиться кожні 4 роки, й проходить між чемпіонатами світу. Винятком було Євро-2020, яке змістилося на рік через пандемію коронавірусу.

Уперше Євро відбулося в 1960 році під назвою Кубок Європейських націй. Тоді господарем першості була Франція, а фінальний матч відбувся в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". З 1968-го турнір мав назву чемпіонат Європи з футболу, а також отримав статус офіційного.

Фото: ABB

Як проходить відбір на Євро-2024 і скільки команд виходить з групи?

У кваліфікації (відбір на Євро-2024) чемпіонату Європи брали участь 53 національні збірні, які було розподілено на 10 груп (по 5 і 6 команд). Команди, які посіли перші 2 місця в групах, відібралися до фінальної частини напряму, ще 4 команди, у тому числі Україна, пробилися за добором через шлях Ліги націй.

Стикові матчі Євро-2024 Україна провела з Боснією та Герцеговиною та Ісландією. В обох випадках команда Сергія Реброва брала гору 2:1. Таким чином, стики стали для "синьо-жовтих" так само вдалими, як і відбір до Євро-2016, коли збірна України здолала команду Словенії.

На груповій стадії кваліфікації суперниками України були Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта. Матч Україна — Англія у відборі Євро-2024 став одним із найбільш вдалих у виконанні команди Реброва (1:1), проте виїзну зустріч "синьо-жовті" програли. Матч Англія — Україна Євро-2024 ближчим для підопічних тоді Руслана Ротаня не зробив — поразка 0:2.

А от гра Північна Македонія — Україна Євро-2024 для "синьо-жовтих" уперше наблизила. У прем'єрному офіційному матчі Сергія Реброва на чолі команди українська збірна перемогла у Скоп'є 3:2. У подальшому Україна у кваліфікації здобула 4 перемоги, двічі зіграла внічию та раз поступилася.

Україна завершувала відбір на Євро-2024 номінально домашнім матчем із Італією. "Синьо-жовтих" влаштовувала лише перемога. Проте за підсумками 90 хвилин гри на табло світилися нулі. Тоді стало зрозуміло, що збірна України з футболу Євро-2024 як турніру зможе досягти лише в тому випадку, якщо подолає бар'єр весняних стикових матчів за кілька місяців до змагання. Що врешті й сталося.

Де і коли буде проходити Євро-2024

Чемпіонат Європи з футболу 2024 року відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Коли жеребкування Євро-2024

Жеребкування Євро-2024 стосовно фінальної частини турніру відбулося 2 грудня 2023 року. Захід пройшов у Ельбській філармонії у Гамбурзі. Збірні були розподілені по кошикам відповідно до загального рейтингу відбіркового турніру. Збірна Німеччини на правах господаря змагання була автоматично посіяна в кошик 1 і розташована на позиції A1.

Кошик 1 — Німеччина (позиція А1), Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія (позиції 1 в інших групах); Кошик 2 — Угорщина, Туреччина, Румунія, Данія, Албанія, Австрія; Кошик 3 — Нідерланди, Шотландія, Хорватія, Словенія, Словаччина, Чехія; Кошик 4 — Італія, Сербія, Швейцарія, 3 переможці стикових матчів (під час жеребкування не визначено — пізніше ними стали Україна, Польща та Грузія).

Фото: УЄФА

На яких стадіонах буде Євро-2024

Матчі Євро-2024 прийматимуть 10 стадіонів у 10 містах:

Берлін — "Олімпійський стадіон";

Мюнхен — "Мюнхен Арена";

Дортмунд — "BVB Дортмунд";

Штутгарт — "Штутгарт Арена";

Франкфурт на Майні — "Франкфурт Арена";

Дюссельдорф — "Дюссельдорф Арена";

Гельзенкірхен — "Арена Ауф Шальке";

Кельн — "Кельн Стедіум";

Лейпциг — "Лейпциг Стедіум";

Гамбург — "Фолькспаркштадіон".

Де буде фінал Євро-2024

Як і будь-який турнір, чемпіонат Європи з футболу 2024 прийде до свого логічного завершення. Мова про фінал змагання. Вирішальний матч прийме столиця Німеччини Берлін та "Олімпійський стадіон". Поєдинок двох кращих збірних Євро-2024 відбудеться 14 липня.

Скільки команд на Євро-2024, які країни входять на Євро-2024 та які збірні вийшли на Євро-2024

У європейській першості беруть участь 24 національні збірні: Німеччина (господар), Франція, Англія, Нідерланди, Італія, Шотландія, Польща, Албанія, Швейцарія, Бельгія, Словаччина, Україна, Румунія, Португалія, Туреччина, Грузія, Іспанія, Хорватія, Угорщина, Словенія, Данія, Сербія, Австрія, Чехія.

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Де дивитися Євро-2024

Вже після того, як на Євро-2024 розклад матчів було оголошено для широкого загалу, стали відомі транслятори турніру. Чемпіонат європи з футболу 2024 в Україні покажуть у повному обсязі.

Кожен 51 матч змагання можна побачити на MEGOGO. Деякі ігри Євро-2024 у прямому ефірі транслюватимуться регіональними телеканалами "Суспільного".

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Відомо, що на суспільному мовнику можна побачити матч-відкриття, одну зустріч групового етапу на день, серед яких і матчі збірної України, а також половину сутичок у 1/8 фіналу, усі матчі 1/4 фіналу, обидва півфінали та фінал змагання. Цікава деталь. Якщо збірна України Євро-2024 проведе не гірше попереднього хоча б за показником виходу в плей-оф, "Суспільне" транслюватиме також кожну гру "синьо-жовтих", починаючи з цієї стадії турніру.

Для обох трансляторів на матчах будуть працювати коментатори MEGOGO.

В якій групі Україна на Євро-2024

Коли стали відомі результати жеребкування Євро-2024, "синьо-жовті" потрапили до квартету E разом із командами Румунії, Словаччини та Бельгії. Збірна України Євро-2024 розпочне матчем із румунами (17 червня), продовжить грою із словаками (21 червня), а закінчить поєдинком із бельгійцями (26 червня).

Після того, як відбулося жеребкування плей-оф Євро-2024, стало зрозуміло, що суперника збірної України у разі виходу з групи спрогнозувати непросто. Усе залежить від того, яка турнірна таблиця збірної України на Євро-2024 стане реальністю за підсумками трьох перших матчів. Опонентом команди Реброва вже в 1/8 можуть бути й старі знайомі. До прикладу, матч Україна — Італія Євро-2024 може прикрасити так само, як і відбіркову кампанію.

Які шанси України на Євро-2024

За котируваннями букмекерів, українці посідають 11 місце у переліку фаворитів турніру. Коефіцієнт на перемогу в чемпіонаті — 33. Фаворитами Євро фахівці вважають збірні Англії (4,5), Франції (4,5) та Німеччини (7,0).

Також аналітики пророкують збірній України вихід із групи з 2-го місця. Враховуючи, що результати матчів Євро-2024 напевно подарують не одну несподіванку, в команди Сергія Реброва є всі шанси стати сенсацією зі знаком плюс.