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Усе, що потрібно знати про чемпіонат Європи з футболу

Микола Дендак , Максим Салівон — 13 червня, 21:30
Усе, що потрібно знати про чемпіонат Європи з футболу

Раз на чотири роки найкращі збірні Старого Світу змагаються за першість на чемпіонаті Європи, або, як всі уже звикли до скороченої назви, Євро. Як відомо, Євро-2024 стане 17-м змаганням за право стати чемпіоном континенту. Збірна України вийшла на чемпіонат Європи з футболу вчетверте.

Що таке Євро-2024

Першість Європи з футболу — це головне змагання національних збірних, яке проводиться під егідою УЄФА. Турнір проводиться кожні 4 роки, й проходить між чемпіонатами світу. Винятком було Євро-2020, яке змістилося на рік через пандемію коронавірусу.

Уперше Євро відбулося в 1960 році під назвою Кубок Європейських націй. Тоді господарем першості була Франція, а фінальний матч відбувся в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". З 1968-го турнір мав назву чемпіонат Європи з футболу, а також отримав статус офіційного.

Фото: ABB

Фото: ABB

Як проходить відбір на Євро-2024 і скільки команд виходить з групи?

У кваліфікації (відбір на Євро-2024) чемпіонату Європи брали участь 53 національні збірні, які було розподілено на 10 груп (по 5 і 6 команд). Команди, які посіли перші 2 місця в групах, відібралися до фінальної частини напряму, ще 4 команди, у тому числі Україна, пробилися за добором через шлях Ліги націй.

Стикові матчі Євро-2024 Україна провела з Боснією та Герцеговиною та Ісландією. В обох випадках команда Сергія Реброва брала гору 2:1. Таким чином, стики стали для "синьо-жовтих" так само вдалими, як і відбір до Євро-2016, коли збірна України здолала команду Словенії.

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На груповій стадії кваліфікації суперниками України були Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта. Матч Україна — Англія у відборі Євро-2024 став одним із найбільш вдалих у виконанні команди Реброва (1:1), проте виїзну зустріч "синьо-жовті" програли. Матч Англія — Україна Євро-2024 ближчим для підопічних тоді Руслана Ротаня не зробив — поразка 0:2.

А от гра Північна Македонія — Україна Євро-2024 для "синьо-жовтих" уперше наблизила. У прем'єрному офіційному матчі Сергія Реброва на чолі команди українська збірна перемогла у Скоп'є 3:2. У подальшому Україна у кваліфікації здобула 4 перемоги, двічі зіграла внічию та раз поступилася.

Україна завершувала відбір на Євро-2024 номінально домашнім матчем із Італією. "Синьо-жовтих" влаштовувала лише перемога. Проте за підсумками 90 хвилин гри на табло світилися нулі. Тоді стало зрозуміло, що збірна України з футболу Євро-2024 як турніру зможе досягти лише в тому випадку, якщо подолає бар'єр весняних стикових матчів за кілька місяців до змагання. Що врешті й сталося.

Де і коли буде проходити Євро-2024

Чемпіонат Європи з футболу 2024 року відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Коли жеребкування Євро-2024

Жеребкування Євро-2024 стосовно фінальної частини турніру відбулося 2 грудня 2023 року. Захід пройшов у Ельбській філармонії у Гамбурзі. Збірні були розподілені по кошикам відповідно до загального рейтингу відбіркового турніру. Збірна Німеччини на правах господаря змагання була автоматично посіяна в кошик 1 і розташована на позиції A1.

  1. Кошик 1 — Німеччина (позиція А1), Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія (позиції 1 в інших групах);
  2. Кошик 2 — Угорщина, Туреччина, Румунія, Данія, Албанія, Австрія;
  3. Кошик 3 — Нідерланди, Шотландія, Хорватія, Словенія, Словаччина, Чехія;
  4. Кошик 4 — Італія, Сербія, Швейцарія, 3 переможці стикових матчів (під час жеребкування не визначено — пізніше ними стали Україна, Польща та Грузія).
Фото: УЄФА

Фото: УЄФА

На яких стадіонах буде Євро-2024

Матчі Євро-2024 прийматимуть 10 стадіонів у 10 містах:

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  • Берлін — "Олімпійський стадіон";

  • Мюнхен — "Мюнхен Арена";

  • Дортмунд — "BVB Дортмунд";

  • Штутгарт — "Штутгарт Арена";

  • Франкфурт на Майні — "Франкфурт Арена";

  • Дюссельдорф — "Дюссельдорф Арена";

  • Гельзенкірхен — "Арена Ауф Шальке";

  • Кельн — "Кельн Стедіум";

  • Лейпциг — "Лейпциг Стедіум";

  • Гамбург — "Фолькспаркштадіон".

Де буде фінал Євро-2024

Як і будь-який турнір, чемпіонат Європи з футболу 2024 прийде до свого логічного завершення. Мова про фінал змагання. Вирішальний матч прийме столиця Німеччини Берлін та "Олімпійський стадіон". Поєдинок двох кращих збірних Євро-2024 відбудеться 14 липня.

Скільки команд на Євро-2024, які країни входять на Євро-2024 та які збірні вийшли на Євро-2024

У європейській першості беруть участь 24 національні збірні: Німеччина (господар), Франція, Англія, Нідерланди, Італія, Шотландія, Польща, Албанія, Швейцарія, Бельгія, Словаччина, Україна, Румунія, Португалія, Туреччина, Грузія, Іспанія, Хорватія, Угорщина, Словенія, Данія, Сербія, Австрія, Чехія.

AP Photo

AP Photo

Де дивитися Євро-2024

Вже після того, як на Євро-2024 розклад матчів було оголошено для широкого загалу, стали відомі транслятори турніру. Чемпіонат європи з футболу 2024 в Україні покажуть у повному обсязі.

Кожен 51 матч змагання можна побачити на MEGOGO. Деякі ігри Євро-2024 у прямому ефірі транслюватимуться регіональними телеканалами "Суспільного".

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Відомо, що на суспільному мовнику можна побачити матч-відкриття, одну зустріч групового етапу на день, серед яких і матчі збірної України, а також половину сутичок у 1/8 фіналу, усі матчі 1/4 фіналу, обидва півфінали та фінал змагання. Цікава деталь. Якщо збірна України Євро-2024 проведе не гірше попереднього хоча б за показником виходу в плей-оф, "Суспільне" транслюватиме також кожну гру "синьо-жовтих", починаючи з цієї стадії турніру.

Для обох трансляторів на матчах будуть працювати коментатори MEGOGO.

В якій групі Україна на Євро-2024

Коли стали відомі результати жеребкування Євро-2024, "синьо-жовті" потрапили до квартету E разом із командами Румунії, Словаччини та Бельгії. Збірна України Євро-2024 розпочне матчем із румунами (17 червня), продовжить грою із словаками (21 червня), а закінчить поєдинком із бельгійцями (26 червня).

Після того, як відбулося жеребкування плей-оф Євро-2024, стало зрозуміло, що суперника збірної України у разі виходу з групи спрогнозувати непросто. Усе залежить від того, яка турнірна таблиця збірної України на Євро-2024 стане реальністю за підсумками трьох перших матчів. Опонентом команди Реброва вже в 1/8 можуть бути й старі знайомі. До прикладу, матч Україна — Італія Євро-2024 може прикрасити так само, як і відбіркову кампанію.

Які шанси України на Євро-2024

За котируваннями букмекерів, українці посідають 11 місце у переліку фаворитів турніру. Коефіцієнт на перемогу в чемпіонаті — 33. Фаворитами Євро фахівці вважають збірні Англії (4,5), Франції (4,5) та Німеччини (7,0).

Також аналітики пророкують збірній України вихід із групи з 2-го місця. Враховуючи, що результати матчів Євро-2024 напевно подарують не одну несподіванку, в команди Сергія Реброва є всі шанси стати сенсацією зі знаком плюс.

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