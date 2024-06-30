Англія з бісіклетою Беллінгема здолала Словаччину на шляху до 1/4 Євро-2024

Збірна Англії мінімально обіграла Словаччину в межах 1/8 фіналу Євро-2024.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1. Команди дуже активно розпочали поєдинок — уже на 17-й хвилині в чотирьох гравців була жовта картка.

На 25-й хвилині словаки сенсаційно вийшли вперед через гол Івана Шранца, який був забитий після передачі Давіда Стрелеца.

Фото — УЄФА

Підопічні Гарета Саутгейта зуміли зрівняти рахунок лише на 96-й хвилині зустрічі. Джуд Беллінгем шедевральним голом "ножицями" пробив повз голкіпера.

Уже на першій хвилині екстратаймів Гаррі Кейн зумів вивести англійців уперед після скидки від Айвена Тоні.

Фото — УЄФА

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

1/8 фіналу, 1 липня

Англія — Словаччина 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Шранц, 1:1 - 90+6 Беллінгем, 2:1 - 91 Кейн

Англія: Пікфорд, Стонус, Гехі, Вокер, Тріпп'є (Палмер 66), Райс, Мейну (Езе 84), Беллінгем (Конса 106), Фоден (Тоні 90+4), Сака, Кейн (Галлагер 106)

Словаччина: Дубравка, Шкріньяр, Вавро, Пекарік (Тупта 109), Ганцко, Лоботка, Куцка (Беро 81), Дуда (Бенеш 81), Шранц (Дьомбер 90+3), Гараслін (Суслов 61), Стрелец (Боженік 61)

Попередження: Гехі 3, Мейну 7, Куцка 13, Беллінгем 17, Шкріньяр 45+1, Пекарік 77, Вавро 109, Дьомбер 90+3

У чвертьфіналі підопічні Гарета Саутгейта зустрінуться зі збірною Швейцарії, яка виявилась сильнішою за Італію.