Провалений перший тайм – це моя провина як тренера: Хаві висловився про нічию з Грецією у Лізі націй

Новоспечений наставник збірної Нідерландів Хаві зазначив, що його команда виступила погано у першому таймі матчу 3-го туру Ліги націй проти Греції (2:2), й він вбачає у цьому свою провину.

Його слова передає NOS.

"У першому таймі ми грали дуже, дуже погано. І я вважаю, що це моя провина як тренера. Я просто намагаюся бути чесним, бо такий я є. У перерві я сказав гравцям: "Вибачте, вважаю, що це моя провина. Забудьте про перший тайм, у другому ми змінимо структуру".

Іспанський фахівець наголосив, що на другу половину зустрічі гравці вийшли з іншою структурою гри, й завдяки цьому їм вдалося перевернути гру на свою користь. На запитання, чи кричав він у роздягальні, фахівець відповів:

"Ні, адже нам потрібна була перерва, оскільки гравці вже були досить розчаровані. Нам довелося все переорганізувати, і в другому таймі вони це зробили дуже добре. Це був матч із двома обличчями, але це частина того процесу, в рамках якого ми надаємо гравцям більше структури".

Окрім того, Хаві відзначив важливість майбутнього поєдинку помаранчевих у Лізі націй проти Сербії, який відбудеться 4 жовтня та розпочнеться о 21:45 за київським часом. За його словами, у цій грі потрібно лише перемагати.

"У неділю ще один матч на власному полі, який ми маємо виграти. Нам потрібні всі гравці: зараз у нас їх 23, і я думаю, що цього достатньо".

Нагадаємо, що Нідерланди за підсумками першого тайму проти Греції поступалися з рахунком 0:2. Голи Ван Дейка та Рейндерса після перерви врятували команду від поразки.

Додамо, що у попередніх турах турніру "помаранчеві" здолали Сербію (2:1) та розписали нічию з Німеччиною (1:1).

Зауважимо, що Хаві очолив національну команду Нідерландів в серпні цього року. Сторони уклали угоду до 2030 року.