Нідерланди розгромили Румунію в 1/8 фіналу Євро-2024: огляд матчу

Збірна Нідерландів розгромно перемогла Румунію в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

1/8 фіналу, 2 липня

Румунія — Нідерланди 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Гакпо, 2:0 - 83 Мален, 3:0 - 90+3 Мален.

Збірна Румунії: Ніці, Раціу, Дрегушин, Бурке, Могош (Раковіцан 38), М. Марін (Чикілдеу 72), Ман, Станчу (Олару 88), Р. Марін, Хаджі (Алібек 72), Дрегуш (Міхейле 72).

Збірна Нідерландів: Вербрюгген, Думфріс, Де Врей, Ван Дейк, Аке (ван де Мен 69), Сімонс, Схаутен (Верман 69), Рейндерс, Бергвейн (Мален 46), Депай (Блінд 90+2), Гакпо (Вегхорст 84).

Попередження: М. Марін 67, Станчу 81 — Думфріс 78.

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату Європи Нідерланди зіграють з переможцем матчу між Австрією та Туреччиною, що відбудеться сьогодні, 2 червня, початок — о 22:00 за київським часом.