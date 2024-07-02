Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Нідерланди розгромили Румунію в 1/8 фіналу Євро-2024: огляд матчу

Микола Дендак — 2 липня, 21:52
Нідерланди розгромили Румунію в 1/8 фіналу Євро-2024: огляд матчу

Збірна Нідерландів розгромно перемогла Румунію в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина
1/8 фіналу, 2 липня

Румунія — Нідерланди 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Гакпо, 2:0 - 83 Мален, 3:0 - 90+3 Мален.

Збірна Румунії: Ніці, Раціу, Дрегушин, Бурке, Могош (Раковіцан 38), М. Марін (Чикілдеу 72), Ман, Станчу (Олару 88), Р. Марін, Хаджі (Алібек 72), Дрегуш (Міхейле 72).

Збірна Нідерландів: Вербрюгген, Думфріс, Де Врей, Ван Дейк, Аке (ван де Мен 69), Сімонс, Схаутен (Верман 69), Рейндерс, Бергвейн (Мален 46), Депай (Блінд 90+2), Гакпо (Вегхорст 84).

Попередження: М. Марін 67, Станчу 81 — Думфріс 78.

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату Європи Нідерланди зіграють з переможцем матчу між Австрією та Туреччиною, що відбудеться сьогодні, 2 червня, початок — о 22:00 за київським часом.

Збірна Нідерландів з футболу Євро-2024 з футболу збірна Румунії з футболу

Збірна Нідерландів з футболу

Гакпо став найкращим гравцем матчу Румунія — Нідерланди за версією УЄФА
Визначився найкращий гравець матчу Румунія — Нідерланди за версією SofaScore
Нідерланди розгромно перемогли Румунію в 1/8 фіналу Євро-2024
Румунія — Нідерланди 0:3. Кривдник України без шансів вилетів з Євро-2024
Румунія та Нідерланди оголосили склади на 1/8 Євро-2024

Останні новини