Нідерланди розгромили Румунію в 1/8 фіналу Євро-2024: огляд матчу
Збірна Нідерландів розгромно перемогла Румунію в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.
Огляд матчу
1/8 фіналу, 2 липня
Румунія — Нідерланди 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 20 Гакпо, 2:0 - 83 Мален, 3:0 - 90+3 Мален.
Збірна Румунії: Ніці, Раціу, Дрегушин, Бурке, Могош (Раковіцан 38), М. Марін (Чикілдеу 72), Ман, Станчу (Олару 88), Р. Марін, Хаджі (Алібек 72), Дрегуш (Міхейле 72).
Збірна Нідерландів: Вербрюгген, Думфріс, Де Врей, Ван Дейк, Аке (ван де Мен 69), Сімонс, Схаутен (Верман 69), Рейндерс, Бергвейн (Мален 46), Депай (Блінд 90+2), Гакпо (Вегхорст 84).
Попередження: М. Марін 67, Станчу 81 — Думфріс 78.
Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату Європи Нідерланди зіграють з переможцем матчу між Австрією та Туреччиною, що відбудеться сьогодні, 2 червня, початок — о 22:00 за київським часом.