Де дивитися чемпіонат Європи з футболу: усе про трансляції

З 14 червня по 14 липня в Німеччині відбудеться 17-й чемпіонат Європи з футболу 2024 року, у якому вчетверте поспіль зіграє збірна України.

Де дивитися Євро-2024

Офіційним транслятором першості в Україні є медіасервіс MEGOGO. Усі матчі в режимі прямої трансляції ексклюзивно будуть доступні на телеканалах Мегого Футбол. Усі матчі будуть доступні за передплатою.

Суспільне Мовлення під час чемпіонату стане партнером офіційного транслятора та покаже окремі матчі на місцевих телеканалах (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Полтава та ін.) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Хто коментуватиме

До складу коментаторів увійшли:

Вадим Скічко

Роберто Моралес

Вадим Шевякін

Віталій Кравченко

Володимир Кобельков

Сергій Лук’яненко

Олександр Новак

Віталій Волочай

Віталій Похвала

Володимир Звєров

Владислав Шалота

Віталій Звєров

Роман Бебех

Павло Посохов

Гліб Скрипченко

Єгор Старков

Студія

Під час трансляції медіасервіс планує використовувати два формати студійного мовлення: окрім великих студій, на які очікує розширення складу експертів та поступове оновлення формату, MEGOGO створив власну міністудію, яка вироблятиме “візитівки” – студії перед -, у перерві, та після переважної більшості матчів турніру, що не потраплять до великого студійного мовлення.

Ключовою відмінністю “візитівок” від інших українських спортивних студійних форматів, що виходять у прямому етері, стане динаміка подачі матеріалу й акцентоване наповнення. Користувачі MEGOGO, що переглядали фінал Ліги конференцій УЄФА, вже мали змогу ознайомитись з пілотним випуском оновленого формату. Як орієнтир стандартів мовлення використані світові приклади компаній TNT SPORTS, ESPN, DAZN та інших.

Ведучими великих студій стануть Олександра Кучеренко, Володимир Кобельков, Сергій Пейчев та Артем Панченко. Ведучими “візитівок” – коментатори відповідного матчу.

Збірна України

Національна команда України вчетверте зіграє у фінальній частині Євро. Причому поспіль. Підопічні Реброва потрапили до групи E, де їхніми суперниками стануть збірні Румунії, Словаччини та Бельгії. Стартовий поєдинок українці зіграють 17 червня о 16:00 на Мюнхен Арені.